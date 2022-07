Perché, se amate le storie crime, dovreste guardare La ragazza nella foto su Netflix

La ragazza nella foto

Tutto inizia dalla misteriosa morte di una giovane madre. Un corpo trovato sul ciglio di una strada con lividi, segni di aggressione e l'ipotesi di un incidente che non ha mai convinto nessuno. Poi c'è il rapimento di suo figlio e, piano piano, quella che poteva sembrare una storia semplice si rivelerà uno dei crimini più incredibili della storia americana, un caso che porterà alla luce, dettaglio dopo dettaglio, un segreto rimasto irrisolto per decenni, quello sulla vera identità della donna, che non era chi tutti credevano che fosse e dell'assassino, latitante, ricercato dalle autorità federali e anch'esso con un nome diverso da quello con cui tutti lo conoscevano e un passato agghiacciante alle spalle.

Quella raccontata da La ragazza della foto è una storia che ha dell'incredibile e Netflix, con un bellissimo documentario che ripercorre tutti i passaggi del caso con grande abilità narrativa, fa un grandissimo lavoro di ricostruzione e racconto sfruttando le testimonianze, da pelle d'oca, dei conoscenti della donna e dell'assassino e quelle degli agenti dell'FBI e della polizia coinvolti per anni e anni in un caso che sembrava non avere risoluzione e che, dopo tantissimo tempo, è riuscito a dare giustizia alle vittime e la giusta punizione al killer.

A gurdarlo dalla copertina questo documentario di 110 minuti potrebbe non attirare più di tanto ma la storia raccontata da La ragazza della foto è talmente pazzesca che, se amate i grandi misteri e le storie crime, non potete perderla. Si tratta di uno dei crimini (per molto tempo irrisolto) più iconici della storia degli Stati Uniti, finito in televisione e diventato la trama di un romanzo che è stato un elemento chiave per arrivare alla rioluzione del caso dopo 10 anni di buchi nell'acqua.

Appassionante e agghiacciante allo stesso tempo, La ragazza della foto vi stupirà e sarà un perfetto intrattenimento per tutti gli amanti del crime ma anche per chi non ama particolarmente il genere che non riuscirà a non tenere incollati gli occhi allo schermo per scoprire l'ennesimo colpo di scena di questa storia vera che lascia davvero senza parole.

Voto: 7