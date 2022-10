Le indagini di Balascoaràn su Netflix è un giallo vecchio stile che non lascia il segno

Le indagini di Balascoaràn

Netflix ha deciso di far tornare in auge un desueto stile di racconto, il giallo, un po' come si usava ai tempi di Jessica Fletcher o dell'ispettore Colombo e lo ha fatto creando un personaggio particolare, un detective indipendente che fino a qualche giorno prima lavorava come ingegnere, e ambientando la sua storia nel Messico degli anni '70. Stiamo parlando de Le indagini di Balascoaràn, una nuova serie mistery che punta a intrattenere con indagini, prove, indizi, misteri per arrivare a capire chi è l'assassino, il tutto insieme a un protagonista un po' goffo, un po' sfortunato ma tutto sommato affascinante, il detective Belascoarán Shayne.

Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo...Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Presto Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni '70. È così che Netflix descrive questa serie che, senza dubbio, si lascia guardare ma allo stesso tempo non è in grado di lasciare il segno.

Carina, non eccezionale, leggera ma non così coinvolgente, Le Indagini di Balascoaràn è un tentativo malriuscito di mettere insieme il genere del giallo con quello della comedy. Gli episodi sono eccessivamente lunghi, al pari di un film e la visione diventa pesante e a tratti anche noiosa al punto da voler far scorrere il tempo solo per capire chi è l'assassino.

Anche il protagonista della serie, Balascoaràn non è costruito abbastanza bene da diventare un personaggio abbastanza forte da attirare l'attenzione, sta lì, fa quello che deve, a tratti diverte a tratti intrattiene ma globalmente lascia il tempo che trova anche lui.

Consigliabile? Sicuramente no. Piacevole? Così-così. Le indagini di Balascoaràn è la serie Netflix da scegliere solo se le alternative non ci sono e se avete voglia di tuffarvi per un'oretta e mezza del vostro tempo negli anni '70, per il resto, questa serie, può essere benissimo non vista.

Voto: 5 e mezzo

