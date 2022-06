Man vs Bee su Netflix è il (deludente) grande ritorno di Mr. Bean

Rowan Atkinson in Man vs Bee

Mr Bean è tornato! O meglio, è tornato il suo interprete, Rowan Atkinson. L'attore e comico britannico, infatti, ha appena fatto il suo debutto su Netflix con una nuova serie comedy di nove episodi dal titolo Man vs Bee. Uno dei ritorni più attesi del piccolo schermo che, purtroppo, delude le aspettative e che dimostra che la comicità di una volta (alla Mr. Bean) forse non funziona più. Man vs Bee è una serie che non colpisce, anzi, la si guarda quasi sforzandosi di arrivare fino alla fine. È sicuramente un titolo più adatto alle famiglie e ai bambini che a un pubblico adulto che fa proprio fatica a restare colpito dalle battute e dall'ironia all'inglese di Rowan Atkinson. Il bello di questa serie? È che gli episodi durano una decisa di minuti quindi, per finirla tutta, basta poco e il finale, per certi versi, fa anche una certa tenerezza ma, per il resto, vedere un uomo "combattere" contro un'ape in ogni puntata di una serie risulta abbastanza ripetitivo e noioso.

È un peccato per Atkinson e un po' anche per Netflix che perde una buona occasione di regalare al suo pubblico un nuovo prodotto con un volto molto noto e familiare che fa sempre un po' "casa". Forse l'idea è stata sbagliata dall'inizio, basare tutta una storia su un'ape che entra in casa e non si riesce a scacciare risulta un po' monotona e poco divertente e, nonostante qualche piccolo risvlto e colpo di scena nella trama, la serie non brilla.

Se cercate un titolo super leggero e veloce da finire, Man vs Bee è ok e anche se siete affezionati al personaggio di Mr Bean, per il resto non vale assolutamente la pena.

Voto: 5