Michela Giraud si mette a nudo e il debutto su Netflix è sorprendente

Michela Giraud

34 anni, una spiccata autoironia, una personalità apparentemente semplice ma interiormente complessa. É Michela Giraud, attrice, comica, presentatrice che ha fatto il suo debutto su Netflix con una stand-up comedy registrata al club Vinile a Roma Si intitola La verità, lo giuro e, in effetti, non poteva esserci titolo più azzeccato per un monologo che sviscera la psicologia di una ragazza cresciuta in una famiglia per bene e venuta su con dei complessi esistenziali non proprio facili da gestire o eliminare. Divertente, spigliata, con quell'ironia tipica di chi nasce e cresce nella Capitale e quel background familiare di Roma Nord che difficilmente ci si scrolla di dosso, Michela mette giù la maschera da attrice e mostra al pubblico, seduto davanti a lei, tutta la sua essenza, tutti i suoi pregi e anche quei difetti che non tutti hanno il coraggio di mettere sotto i riflettori.

Michela in La verità, lo giuro si mette a nudo e lo fa su una piattaforma globale come Netflix sfruttando la comicità, sua grande alleata e ciò che l'ha resa nota al grande pubblico ma anche la sua intelligenza. E tra una risata e una rivelazione su se stessa, questa ragazza cresciuta con una madre dalla personalità spigolosa, una sorella da proteggere, un'educazione cattolica che continua a influenzare, in qualche modo, la sua vita tra sensi di colpa, timori divini e quel sentirsi di dover fare sempre la scelta giusta, intrattiene e allo stesso tempo fa riflettere.

Mai fuoriluogo e mai dalla battuta forzata, Michela Giraud stupisce con il suo monologo di un'ora e mezza toccando diverse tematiche che la avicinano al pubblico che non può non identificarsi con almeno uno dei temi affrontati.

Questa stand-up comedy convince e colpisce perché non sfrutta la "risata facile" ma accompagna in un viaggio introspettivo dove ogni spettatore riesce a ritrovarsi o a ritrovare almeno un aspetto della sua vita empatizzando con la performer che instaura con il pubblico quasi in un dialogo nascosto.

Tra stereotipi, adolescenza, gestione della notorietà e tanto altro ancora, la stand-up comedy di Michela Giraud è il titolo Netflix perfetto per chiunque abbia voglia di riflettere, emozionarsi e analizzarsi facendosi anche una bella risata.

Voto: 8