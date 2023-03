Se guardate porno online, dovreste vedere "Money Shot" su Netflix

Money Shot, la storia di Pornhub

Nell'ultimo periodo Netflix ha deciso di puntare molto sui documentari, un genere di racconto che attraverso immagini di repertorio e testimonianze di diretti interessati, ricostruisce storie vere senza il supporto dei ghirigori della fantasia. Un genere molto meno appassionante, perlomeno apparentemente, delle classiche serie tv o film pieni di colpi di scena e cliffhanger a cui siamo abituati ma non per questo meno meritevole di essere scelto. Il fascino dei documentari, infatti, sta nel fatto che la storia che raccontano è reale, accaduta, spesso ancora in atto nel momento in cui si guarda il titolo. E questa storia, sapientemente raccontata da registi e persone in carne e ossa, ha anche cambiato, rivoluzionato o addirittura rovinato la vita delle persone che l'hanno vissuta in prima persona e che si prestano, nonostante tutto, a dire la loro versione dei fatti mettendoci la faccia e svelando verità nascoste su storie di assassini, morti improvvise, scomparse misteriose, sette religiose, vip, personaggi corrotti, organizzazioni sfruttatrici e, in quest'ultimo caso, pornografia. Netflix, infatti, ha appena lanciato un nuovo documentario sulla storia della piattaforma di distribuzione di porno online più famosa al mondo, Pornhub e ha deciso di svelare luci e ombre su questo mondo fatto di piacere e dolore, vittime e carnefici, lavoratori onesti e truffatori.

Chi usufruisce di porno online ma non è un lavoratore del sesso in prima persona, spesso è ignaro di cosa ci sia dietro un'azienda che distribuisce video professionali o amatoriali di persone che hanno rapporti sessuali di qualsiasi tipo. Dietro questo mondo, che dovrebbe regalare piacere al pubblico, spesso ci sono vittime di stupri, cè pedopornografia non autorizzata, violenze e innumerevoli problemi di leggi, permessi, sfruttamento dei lavoratori, soldi e morale. L'aspetto più interessante di Money Shot: la storia di Pornhub su Netflix è proprio il fatto che ricostruisce la storia di questa azienda del sesso parlando direttamente con chi ci lavora come modello e performer di atti sessuali, chi gestisce o ha gestito in passato l'azienda, chi fa parte dell'area marketing o di quella commerciale, chi recluta i lavoratori, chi ha passato otto ore al giorno a controllare ore e ore di filmati caricati online per verificare che fossero idonei alla piattaforma, chi vive dando voti ai peni degli uomini, chi passa il suo tempo a fingere orgasmi davanti alla telecamera, solo per conquistare più clienti e chi, invece, è dall'altro lato di questo mondo ed è diventato vittima di un sistema di promozione di pornografia talmente accessibile a tutti e con dei sistemi di sicurezza poco affidabili da diventare una pedina in mano di ricattatori o truffatori.

La storia di Pornhub viene, così, setacciata per trovarne vizi e virtù - a volte con una narrazione che risulta un po' lenta - e portata davanti a un tribunale virtuale per far riflettere, noi spettatori, su quanto le libertà personali a volte superino alcuni limiti della morale e della legalità e quanto, il mercato del sesso, possa dare da vivere a chi lo sente come la propria vocazione ma anche rovinare la vita a chi vi finisce dentro contro la propria volontà.

Voto: 6 e mezzo