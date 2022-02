Murderville è la nuova bizzarra serie di Netflix che spiazza e diverte

Murderville

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix presentandosi come un ibrido tra una serie crime e una commedia, una serie con una sceneggiatura ben studiata e una stand up comedy. Si chiama Murderville e anche se il titolo richiama atmosfere thriller o addirittura horror, questo nuovo prodotto seriale di Netflix è qualcosa di unico nel suo genere in grado di dare vita a un nuovo modo di raccontare storie dove la realtà si mescola con la fantasia al punto da non riuscire più a capire cosa è vero e cosa è costruito. Murderville è una miniserie di sei episodi con uno straordinario Will Arnett come attore protagonista nei panni di un detective della omicidi, Terry Seattle che ogni giorno si ritrova affianco un nuovo stagista pronto a entrare in questa branca molto particolare della polizia che, a differenza di quello che di possa immaginare, ha il volto, la voce e il nome di un vip del mondo dello spettacolo. Ebbene sì, Murderville porta sul piccolo schermo sei guest star d'eccezione che, senza aclun copione, dovranno cercare di scovare l'assassino e risolvere il caso, insieme al pubblico ovviamente, analizzando gli indizi che gli vengono messi di fronte e scegliendo, a fine episodio tra tre possibili sospetti.

Tra Sharon Stone, Brian OìConer, Annie Murphy, Ken Jeong e molti altri ancora sono diverse le star coinvolte in questo divertente e sorprendente gioco di indizi che non manca mai di riservare momenti di ironia e sarcasmo con un gusto tipicamente americano. All'inizio si fa fatica a entrare e comprendere appieno il mondo di Murderville, straniti dall'anticonvenzionalità del suo stile narrativo. È finzione? È realtà? Gli attori sanno cosa hanno di fronte? No? Diciamo che questa serie lascia un po' perplessi nei primi episodi ma è solo andando avanti ed entrando con mente e cuore nel mondo di Murderville che si può iniziare ad apprezzare diventando alla fine una sorta di quiz televisivo dove bisogna scoprire chi è l'assassino. È solo alla fine, infatti, che la si apprezza davvero un po' perché l'ultimo episodio è il più bello e soprattutto il più divertente di tutti, un po' perché dopo cinque episodi si è riusciti finalmente ad entrare nell'universo bizzarro di questa serie

Murderville è una serie antologica per certi versi, non si deve per forza rispettare l'ordine degli episodi, si può spaziare qua e là e scegliere i personaggi famosi che più intrigano anche se uno stralcio di fil rouge nella trama c'è e riguarda proprio il personaggio principale e la sua fissa con lo scoprire chi ha ucciso il suo partner, nel 2006, che si scoprirà essere un'altra grande celebrity del mondo dello spettacolo (SPOILER) Jennifer Aniston.

È un capolavoro? No. È una serie di quelle che si rivedono più volte volentieri? No. Però qualcosa di bello e innovativo questa serie ce l'ha, sorpattutto nel suo ultimo episodio, il più divertente e ben riuscito di tutti dove Terry insieme a un bravissimo... riesce davvero a farci sorprenderci. Sì, Murderville è una serie un po' strana ma anche solo questo è un buon motivo per darle una chance.

Voto: 7-