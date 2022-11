Perché Orgasm Inc su Netflix vi farà aprire gli occhi sull'ossessione per l'orgasmo femminile

Uno degli argomenti più affascinanti, studiati e chiacchierati della società contemporanea diventa protagonista di un nuovo interessantissimo documentario Netflix: l'orgasmo femminile. Attraverso testimonianze, ricostruzioni e filmati di repertorio, la piattaforma di streaming sceglie di continuare a puntare sul filone delle storie vere e racconta cosa si nasconde dietro la controversa azienda americana che pensa di poter insegnare a raggiungere l'orgasmo perfetto attraverso la cosiddetta "meditazione orgasmica". Un documentario di un'ora e venti che fa riflettere su quanto un'ossessione popolare possa diventare pane per i denti di manipolatori e truffatori facendoli arricchire alle spalle di persone che, alla fine della giornata, cercano solo una cosa, la connessione con un altro essere umano.

Netflix va quindi a indagare su un'azienda che, attualmente, è al centro di un'investigazione dell'FBI e apre gli occhi su quanto possa essere potente una debolezza umana se sfruttata a proprio piacimento e come, alcune manipolazioni mentali possano essere nocive e tossiche al punto da mettere a rischio la propria vita e la propria salute.

La storia raccontata da questo documentario investigativo, che riporta ben 15 anni di riprese e interviste, riguarda un'azienda dedicata alla sessualità che ha raggiunto la fama mondiale insegnando una pratica detta "meditazione orgasmica" che prometteva di insegnare agli uomini e alle stesse donne le tecniche per raggiungere un orgasmo e farlo durare ben 15 minuti di fila. Stiamo parlando di OneTaste, un'azienda fondata a San Francisco nel 2001 da una donna, Nicole Daedone, che dichiarava di conoscere i segreti dell'orgasmo femminile e che con il suo carisma ha attratto a se milioni di persone innocenti che sono finite per essere intrappolate in un mondo fatto di abusi sessuali, violenze e manipolazioni mentali. Così, giocando sui punti deboli delle persone, Nicole ha creato un colosso leader nell'ambito sessuale dove però, il limite tra l'aiutare le persone a essere più soddisfatte della propria vita sessuale e sfruttare le loro debolezze per fare soldi era del tutto inesistente.

Guardare questo documentario fa riflettere tantissimo su quanto un'ossessione, come quella per le connessioni umane ormai sempre più difficili da coltivare in autonomia e senza l'aiuto di app o altri mezzi di comunicazione, possa portare alla rovina non solo del proprio conto in banca ma anche della propria salute mentale finendo vittime di raggiri e truffe (e il vendere il sesso di Nicole Deadone non è poi così diverso dal vendere la fortuna di Wanna Marchi).

Pungente, preciso, di grande impatto emotivo, questo documentario è un grande prodotto di Netflix e rende nota al mondo una storia poco conosciuta ma che potrebbe aiutare tantissime persone a non cadere nella stessa trappola di si è ritrovato a fidarsi di una donna che prometteva di risolvere tutti i problemi legati all'amore e alla propria autostima ma che, alla fine, non ha fatto che trascinare tutti in un abisso ancora più profondo di disperazione e solitudine.

Voto: 7 e mezzo