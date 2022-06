Privacy è la nuova serie Netflix che punta tutto sulla qualità (finalmente)

Una storia drammatica, a tratti triste, a tratti scomoda ma di grande ispirazione. Una storia fatta di personaggi ruvidi, pieni di contraddizioni, difetti, rabbia, ribellione, insicurezze ma proprio per questo veri, proprio per questo vivi. È Privacy, la nuova serie spagnola arrivata su Netflix in punta di piedi ma in grado di distinguersi fin da subito per la sua qualità a livello di regia, di sceneggiatura e di interpretazione dei suoi personaggi, prima tra tutti quella di Itziar Ituño, che tutti conociamo come il volto di Raquel ne La casa di carta. Questa volta, però, Itziar si trasforma in una politica, ex avvocatessa e donna vittima di calunnia per la privazione della sua privacy, tema centrale della serie e affrontato da diversi punti di vista, facendo vedere al pubblico tutte le sfumature di questo argomento che tocca da vicino le vite di tutti. Privacy mostra il brutto della vita reale ma allo stesso tempo insegna a trovare il buono anche nei momenti in cui la vita tocca i picchi più bassi. Insegna a non mollare davanti alle avversità, ad affrontarle a testa alta. Privacy insegna a convivere con la vergogna, con l'insicurezza, i dubbi e a capire che nonostante tutto l'unica via per continuare ad andare avanti è essere onesti con se stessi.

Il bello di questa serie è che si capisce fin da subito che è fatta bene, che è fatta per lasciare un messaggio e non per scalare le top 10 delle piattaforme di streaming. Privacy non ha bisogno di trucchi per emergere tra i tanti titolo di Netflix, sa di avere una struttura talmente solida e ben studiata da non aver bisogno di altro per dimostrare quanto vale.

Netflix punta tutto sulla qualità in questo nuovo titolo spagnolo ed era ora che si tornasse a pensare a fare le cose fatte bene invece che a farle per seguire le mode o cercare di piacere a tutti i costi.

Cruda, scomoda, onesta, questa serie procede con i suoi tempi lenti e descrittivi, mostra la vittoria e la sconfitta e lo fa con una grazia e una profondità che lasciano il segno e non è forse per questo che guardiamo le serie TV?

Voto: 8