Sex/Life è un manuale d'amore da guardare (non solo per le scene di sesso)

Sex/Life 2

C'è qualcosa che attrae fin da subito di Sex/Life, la chiacchieratissima serie Netflix che racconta il desiderio femminile e che è appena tornata con la sua seconda stagione. È il sesso. Perché sì, un po' come capitava ai tempi di Sex and the City, Sex/Life non ha paura di parlare di sesso, di raccontarlo, mostrarlo in tutte le sue forme, dare spazio all'importanza del piacere femminile. Ma c'è qualcos'altro che ci tiene incollati allo schermo e ci fa affezionare a questa serie ed è il suo saper raccontare l'amore, non solo con le scene di nudo. Sex/Life, più che una serie, è un vero e proprio manuale d'amore, un racconto crudo, a volte spietato, di cosa significa davvero essere in una relazione con un'altra persona, portare avanti un matrimonio, avere a che fare con il tradimento, un divorzio, dei bambini a cui non far notare i propri cambi d'umore. Sex/Life mostra quanto sia difficile per una donna, così come per un uomo, convivere con i propri desideri più profondi, con il proprio fallimento, con una relazione che, a volte, non è quella giusta ma che si vuole trascinare solo perché ammettere di aver sbagliato a scegliere sarebbe troppo duro. Sex/Life mostra quanto, nella vita, sia difficile avere tutto, sia l'uomo affettuoso e presente che quello trasgressivo con cui avere il miglior sesso della propria vita, il padre dei propri figli ma anche la persona con cui dimenticarsi di essere mamma, l'uomo di cui ci si può fidare ma anche quello che ci fa battere il cuore a mille.

Il bello di questo titolo Netflix, e soprattutto della sua seconda stagione che fa un passo in avanti rispetto alla prima andando più in profondità, è che ci sbatte in faccia quanto le relazioni interpersonali siano difficili, quanto il tempismo, in amore, sia fondamentale e quanto sia duro convivere con le conseguenze di una scelta sbagliata. Più che di sesso, motivo per il quale in tanti si avvicinano a questa serie, Sex/Life parla di relazioni ma anche di individualità puntando i riflettori sull'amore per se stessi e su quel sentore del "non avere abbastanza" che spesso ci logora l'anima.

Questa serie ha il coraggio di mostrarci cosa accade nel momento in cui si sceglie di volere di più dalla vita perché quello che si ha già non ci sembra abbastanza, cosa accade quando si capisce di aver scelto l'uomo sbagliato, cosa si rischia di perdere per cercare di rincorrere quel bridivo di sentirsi al posto giusto e con la persona giusta e quanto sia difficile non farsi distruggere da tutto il resto del mondo che ci dice che stiamo facendo la cosa sbagliata.

Il bello di Sex/Life è che trascina nel baratro, fa mettere in dubbio tutto, perfino se stessi e dà uno scossone tale a tutti quelli che sono corrosi da certi dubbi esistenziali al punto da spingere all'azione, al cambiamento o, perlomeno, alla consapevolezza. E non bisogna per forza lasciare il proprio partner, mandare all'aria un matrimonio o fare scelte azzardate per essere persone indipendenti ma la cosa più importante è non dimenticarsi di chi si è e di chi si vuole essere nella vita. Così, tra errori, scelte sbagliate, dubbi personali, contraddizioni e tanto tanto sesso, Sex/Life ci insegna cosa comporta seguire la propria strada, essere fedeli a se stessi e non avere paura di vivere secondo natura perché, al di là del baratro c'è sempre una via d'uscita, una seconda possibilità, sta a noi scegliere quale.

Voto: 7 e mezzo