La recensione di The Handmaid's Tale 4, episodio per episodio

the handmaid's tale 4

Ha fatto il suo debutto su Hulu lo scorso 28 aprile 2021 con la pubblicazione dei primi 3 episodi della nuova stagione, The Handmaid's Tale si è saputa superare ancora una volta e ha saputo mantenere salda tutta la sua capacità nell'andare a fondo dell'animo umano e mostrare, senza timore, tutto il bello e il brutto della vita vera. Indagando emozioni, esponendo reazioni e raccontando storie di persone trascinate ai limiti del sopportabile questa serie basata sullo straordinario e lungimirante romanzo degli anni '80 di Margaret Atwood, è tornata a darci quel solito colpo al cuore a cui ci ha abituato ormai da 4 anni.

Ogni settimana seguiremo l'uscita dei nuovi episodi di The Handmaid's Tale 4 commentandoli uno ad uno in tempo reale. Ecco allora l'elenco di tutte le recensioni dei nuovi episodi della serie più intensa degli ultimi anni, distribuita da Hulu nel mondo e TiVision in Italia.

Ora, non vi resta che leggere e farci sapere cosa ne pensate.

Le recensioni di tutti gli episodi di The Handmaid's Tale 4

The Handmaid's Tale 4x01: "Pigs"

The Handmaid's Tale 4x02: "Nightshade"

The Handmaid's Tale 4x03: "The Crosing"

The Handmaid's Tale 4x04: "Milk"

The Handmaid's Tale 4x05: "Chicago"

The Handmaid's Tale 4x06: "Vows"