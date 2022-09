The Handmaid's Tale 5: la recensione dei primi due episodi (diretti da Elisabeth Moss)

Attenzione, spoiler

C'è Elisabeth Moss dietro la macchina da presa dei primi due episodi di The Handmaid's Tale 5 e si vede. L'attrice protagonista della serie, appena debuttata su TimVision, anche quando diventa regista non può non porre tutta l'attenzione delle immagini sulle emozioni, sulle reazioni di rabbia, delusione, senso di colpa, paura presenti sui volti dei protagonisti della serie che l'ha resa, per tutti, June Osborne e non più Elisabeth. Dopotutto, è proprio questo l'elemento distintivo dell'intera serie di Bruce Miller nata come adattamento seriale del romanzo distopico di Margaret Atwood e chi meglio della sua protagonista può raccontare la sua storia davanti e dietro lo schermo.

I primi due episodi della quinta stagione di The Handmaid's Tale riprendono la storia dove era stata interrotta alla fine della quarta stagione, e diventano il trionfo del senso di colpa, della brutalità dell'essere diventati assassini dopo essere state vittime, del punto di non ritorno dell'essere passati alla parte del torto, proprio come è successo a June dopo aver ucciso, a mani nude, Fred Waterford, l'ideatore della Repubblica di Gilead che, più e più volte l'ha stuprata e maltrattata, così come tutte le altre donne degli ex Stati Uniti.

Qual è la più grande conseguenza che deve subire una persona buona che commette un'azione ignobile? Il senso di colpa. Sviscerato, indagato, ritratto in tutta la sua onestà, il senso di colpa è il tema centrale dei primi due episodi di The Handmaid's Tale 5. Due episodi che mostrano il dolore e la voglia di vendetta di chi ha subito un lutto, in questo caso Serena e il senso di vuoto e pentimento di chi ha creato il lutto, in questo caso June.

L'ex Offred, così, si consegna alla giustizia, fa di tutto per essere punita dalla legge e togliersi di dosso il peso di aver tolto la vita a una persona ma è costretta a dover fare i conti con la propria coscienza in quanto il suo assassinio è avvenuto nell'unico lembo di terra di nessuno dove non vige alcun tipo di legge, né quella di Gilead, né quella canadese. Così June è libera ma dentro si sente come se fosse condannata dalla sua stessa sete di vendetta che l'ha portata a diventare un'assassina. Intanto Serena, appena scopre che suo marito è morto capisce subito che è stato per mano di June che, intanto, decide di mandarle un dito del suo defunto compagno di vita, e così parte la vendetta di Serena che chiede di poter tornare a Gilead per organizzare un degno funerale per suo marito e diffonderlo, in diretta, su tutte le tv. Così, il suo dolore potrà essere compatito da tutti e il mondo di Gilead, per quanto assurdo e crudele, diventerà sempre più popolare al punto che, in tantissimi, anche se non parte di questa Repubblica maschilista e retrograda, sono già suoi seguaci, donne comprese. E così, la paura più grande di June diventa reale e la beffa è che lei stessa, con le sue azioni, ha permesso a Serena e a Gilead di acquisire consensi pubblici e notorietà con il rischio che questa Repubblica possa ampliarsi in tutto il mondo e togliere, una volta per tutte, la libertà a tutte le donne.