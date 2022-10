La recensione di The Handmaid's Tale 5, episodio per episodio

Ha fatto il suo debutto su Hulu e Timvision lo scorso 14 settembre 2022 con la pubblicazione dei primi 2 episodi della nuova e penultima stagione. Stiamo parlando di The Handmaid's Tale, la serie tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood che è giunta al suo quinto capitolo di serie distribuito, un episodio a settimana, sulle due piattaforme di streaming. Ancora una volta, The Handmaid's Tale si è saputa distinguere per la sua grande capacità di indagare nel profondo dell'animo dei suoi personaggi e trattare temi delicati e attualissimi come la violenza sulle donne. In questa quinta stagione troviamo Serena, attualmente incinta e June, attualmente assassina di Fred in guerra tra loro. Il fil rouge di questa stagione è senza dubbio il senso di colpa, mostrto in diverse sfaccettature.

Come lo scorso anno, ogni settimana, seguiremo l'uscita dei nuovi episodi di The Handmaid's Tale 5 commentandoli uno ad uno in tempo reale. Ecco allora l'elenco di tutte le recensioni dei nuovi episodi della serie più intensa degli ultimi anni con una straordinaria Elisabeth Moss.

Ora, non vi resta che leggere e farci sapere cosa ne pensate.

Le recensioni di tutti gli episodi di The Handmaid's Tale 4

The Handmaid's Tale 5x01 e 5x02: "Morning ", "Ballet"

The Handmaid's Tale 5x03: "Border"

The Handmaid's Tale 5x04: "Dear Offred"