The Handmaid's Tale 5x07, "No Man's Land", Serena e June, da nemiche ad alleate. La recensione

Il settimo episodio della quinta stagione di The Handmaid's Tale è il più potente, forte, emotivo, empatico dell'intera stagione. Provoca un mix di emozioni la visione di questa puntata, dalla compassione al perdono, dal rimorso al senso di colpa, dalla gioia al dolore. Sono tante le sensazioni che si provano guardando un episodio che racconta la nascita e l'evoluzione di un legame indissolubile, quello tra due antagoniste che per la prima volta arrivano a capirsi e apprezzarsi, un legame fatto di alti e bassi, odio e amore, comprensione e incompatibilità. Serena e June che si ritrovano a scappare insieme e a essere una la spalla dell'altra segnano una grande svolta nella serie che per cinque stagioni le ha viste grandi nemiche. Queste due donne, finalmente, riescono a mettersi l'una nei panni dell'altra e regalano una delle scene più belle dell'intera serie di Bruce Miller dove, faccia a faccia, riconoscono di aver sbagliato e si scelgono come l'una il sostegno dell'altra, o meglio, la salvezza dell'altra.

Nell'episodio 7 di The Handmaid's Tale si mescolano le carte di una trama che sembrava segnata e le sue due protagoniste diventano alleate contro un male comune, la violenza. Così, June rinuncia alla sua vendetta e aiuta Serena a partorire e quest'ultima sceglie la sue ex ancella come futura madre di suo figlio Noah per potergli dare un futuro migliore. June, però, non vuole abbandonare Serena e lasciarla morire e la aiuta a fuggire portandola in ospedale per salvare sia lei che suo figlio. Un grande esempio di umanità per una donna che da Serena Joy ha subito le violenze più inaudite e che si ritrova, adesso, a tifare per lei e fare di tutto per proteggerla. Quando l'equilibrio sembrava trovato, però, arriva Luke che fa arrestare Serena intralciando, così, i piani di sua moglie.

Le urla disperate di Serena a fine episodio che invoca l'aiuto della sua nuova amica e il volto esterrefatto di June che sa che adesso dovrà scegliere tra lei e suo marito creano un gioco di opposti che colpisce dritto nell'anima. Cosa accadrà adesso? Da che parte sceglierà di stare June? E come farà a far capire a suo marito che adesso, Serena, non è più il nemico? Staremo a vedere, appuntamento al prossimo mercoledì.