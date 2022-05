Il regista di Mad Men e The Sopranos alla guida della nuova serie Netflix con Schwarzenegger

Phil Abraham sarà il regista del nuovo spy action di Netflix con protagonista Arnold Schwarzenegger. È stato scelto dalla piattaforma di streaming uno dei nomi più influenti nel mondo del piccolo schermo, un regista che ha già lavorato a serie di successo come Mad Men e The Sopranos e che farà, senza dubbio, un grande lavoro anche con questo nuovo e atteso titolo di Netflix. Oltre a fungere da director, Abraham sarà anche produttore esecutivo del progetto Netflix.

Per ora la serie non ha ancora un titolo definitivo ma sappiamo solo che sarà prodotta insieme a Skydance Television e Nick Santora. Mentre dal punto di vista del cast oltre alla figura di Schwarzenegger è stata confermata anche Monica Barbaro che affiancherà l'attore come co-protagonista.

Cosa sappiamo sul nuovo progetto Netflix di Schwarzenegger

Inannzitutto bisogna specificare che si tratta della prima serie TV per l'ex governatore della California che dopo aver lavorato sul grande schermo, in politica e nel mondo del bodybuilding debutta come protagonista in un progetto seriale. Questa serie racconterà la storia di un padre (Scharzenegger) e di sua figlia (Barbaro) che sono entrambi agenti segreti della CIA all'insaputa l'uno dell'altro. Entrambi scopriranno la verità l'uno dell'altra e capiranno di aver vissuto un rapporto padre-figlia basato sulle menzogne. I due, però, saranno costretti a fare squadra sul campo e a lavorare come partner.

Quando esce su Netflix la nuova serie con Arnold Schwarzenegger

Sarà possibile trovare sul catalogo di Netflix il nuovo spy action con l'attore di Terminator molto probabilmente nel 2023.