Le 12 famose serie tv del passato che stanno per tornare con remake-sequel-reboot-prequel-spinoff

"Ciò che è morto non muoia mai" è il motto di casa Greyjoy in Game of Thrones. Ma è anche uno slogan che si adatta benissimo alla tendenza, mai così in voga, di ridare vita a serie tv e telefilm che sono già arrivate alla conclusione.

Ci sono i sequel, come abbiamo visto per Una mamma per amica o Will & Grace, ci sono i remake - è il caso di due icone degli '80 come Magnum PI o McGyver - e ci sono i progetti che stanno prendendo corpo in questi mesi, e che a breve potremo di nuovo vedere in tv.

Facciamo quindi il punto della situazione attuale parlando di 13 amatissime serie tv del passato a cui si sta lavorando per produrre remake, sequel, prequel, spinoff, reboot... Cominciamo dai titoli che sono già a buon punto, per poi parlare di quelli che al momento sono ancora in fase embrionale.

Game of Thrones (prequel-spinoff)

I milioni di fan del Trono di Spade non potevano essere abbandonati, e infatti HBO ha iniziato a lavorare allo spinoff House of Dragon subito dopo la fine di GoT. Ma oltre al prequel ambientato centinaia di anni prima delle vicende di Game of Thrones, sono in preparazione diversi altri spinoff. Insomma, il motto "what is dead may never die" non poteva fare certo eccezione proprio in questo caso.

Il Signore degli Anelli (prequel)

Ok, Il Signore degli Anelli non è mai stato una serie tv, finora. Ci ha pensato Amazon a serializzare una delle saghe letterarie e cinematografiche di sempre.

Nello specifico, la serie in arrivo degli Amazon Studios porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo drama epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Partendo da un tempo di pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi, Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

I Soprano (prequel)

Il prequel di The Sopranos si intitola The many saints of Newark ed è quello più prossimo all'uscita, visto che la Warner Bros ne ha annunciato il release entro il 2021.

A dare un tocco di poesia in più alla produzione c'è il fatto che la parte del giovane Tony Soprano sarà interpretata da Michael Gandolfini, figlio dello scomparso James, protagonista della serie originale.

Blue Jeans (reboot)

Ve lo ricordate quel telefilm andato in onda su Rai 2 all'inizio degli anni '90 con la voce narrante di un uomo che raccontava la propria adolescenza negli anni '60-'70? Si chiamava Wonder Years nella versione originale, ma da noi era Blue Jeans (non Genitori in blue jeans, che è un'altra storia).

Il protagonista era Fred Savage ed è lui che si sta occupando, per la rete ABC (Disney) che aveva trasmesso l'originale, di produrre il reboot e di girare il primo episodio. Ed è sempre lui che qualche giorno fa ha comunicato a Elisha EJ Williams che sarà lui il nuovo protagonista.

Friends (reunion)

Il ritorno di una delle sitcom più amate di sempre è stato annunciato ormai da anni, e sarebbe dovuto essere uno special in onda su HBO (e in streaming su HBO Max) nel 2019 per i 25 anni dall'inizio di Friends, ma prima ci sono stati intoppi legati alla scrittura, e poi è arrivata la pandemia che ha fatto slittare sempre più la produzione.

Quello che si sa per ora è che il ritorno di Friends non dovrebbe essere un nuovo episodio, ma una reunion con i membri del cast originale che raccontano retroscena, curiosità e aneddoti vari. E se tutto fila liscio dovrebbe essere pronto per il 2021.

The O.C. (sequel)

Ancora nessuna notizia ufficiale per il sequel di The O.C. che tutti i fan vorrebbero vedere. E ad accendere le loro speranze ci ha pensato qualche settimana fa Rachel Bilson, ovvero Summer Roberts, che ha pubblicato su Instagram una foto con Melinda Clarke, l'attrice che ha interpretato Julie Cooper-Nichols-Roberts-Cooper...

Un paio di hashtag come "flash back Friday" e #eternalsummer sembrerebbero già degli ottimi indizi. In più, Bilson ha detto che nel remake lei si immagina che il suo personaggio sia ancora felicemente sposata con Seth Coen, ovvero Adam Brody, con cui nella vita vera ha avuto una relazione prima che lui si sposasse e avesse due figli con Leighton Meester, ovvero Blair Waldorf di Gossip Girl...

Certo, ci sarebbe il problema della morte del personaggio di Marissa, ma Mischa Barton ha dichiarato che sarebbe pronta a resuscitare Marissa per tornare a far parte di O.C.

Gossip Girl (reboot)

A proposito di Leighton Meester, non ci sarà nel reboot di Gossip Girl che HBO dovrebbe lanciare nei prossimi mesi. Ma non ci saranno neanche Serena, Chuck, Dan e nessuno dei personaggi della serie originale.

Il nuovo Gossip Girl, infatti, è incentrato su nuovi protagonisti, come spiega la sinossi ufficiale: "Otto anni dopo l’oscuramento del sito Gossip Girl, una nuova generazione di adolescenti delle scuole private di New York riprende a seguirla – questa volta sui social media. La celebre serie affronterà il tema dell’evoluzione dei social e come il paesaggio e la popolazione di New York sono cambiati negli anni successivi".

Modern Family (spinoff)

Non è passato neanche un anno dalla fine di Modern Family, che però è già diventata una serie così classica da essere citata pure da WandaVision.

Un sequel avrebbe poco senso a così breve distanza di tempo, ma uno spinoff sarebbe l'ideale per raccontare la nuova vita di Mitch, Cam, Lily e il nuovo figlio adottivo che si sono traseriti in Missouri dove Cam farà l'allenatore di football.

Del possibile spinoff ha parlato di recente Jesse Tyler Ferguson (Mitch) a E!, dichiarando di non aver ancora ricevuto proposte ufficiali ma anche di essere pronto per questa possibilità di cui si parla sempre più insistentemente.

Scrubs (sequel film)

L'ultima stagione di Scrubs aveva deluso praticamente tutti i fan, ma ciò non ha mai scalfito l'amore per questa sit com medical ormai leggendaria. Nei mesi scorsi Zach Braff, ovvero J.D., ha affermato "Credo che si farà davvero" riguardo alla possibilità di un film che faccia da sequel alla serie. Tuttavia, almeno per ora, le notizie ufficiali finiscono qui. O forse si può dire che la prognosi è riservata...

iCarly (revival)

È invece a buon punto il reboot della serie tv teen iCarly, con una stagione di 13 episodi le cui riprese stanno iniziando in questi giorni. Non si sa molto della trama di questo revival, ma si sa che ci saranno ancora quasi tutti i protagonisti, a partire da Miranda Cosgrove-Carly, mentre non ci sarà Jennette McCurdy, ovvero Sam. La nuova iCarly sarà in streaming su Paramount+, il servizio streaming di CBS.

Sex and the City (sequel)

Nel sequel di Sex and the City ci saranno Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte). Non ci sarà invece Kim Cattrall, cioè Miranda. La nuova stagione, secondo quanto riportato da Variety, vedrà le tre donne oggi cinquantenni alle prese con l'amicizia e l'amore a New York, e le riprese di HBO dovrebbero iniziare a breve.

Blossom (sequel?)

Il ritorno di Blossom è quello più lontano, almeno stando a quando ha detto Mayim Bialik in una recente intervista, in cui ha spiegato che le idee che ha condiviso com il creatore della serie sono chiare e definite, ma per il momento Disney non ha dato disponibilità.

Se vi mancano gli anni '90, dovete leggere cos'ha detto Mayim Bialik