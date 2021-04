Resident Evil: Infinite Darkness, è online il trailer ufficiale della nuova serie animata di Netflix

L'anime dedicato al famoso videogioco debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo luglio in occasione dei 25 anni dall'uscita del gioco

Netflix dà vita all'universo di Resident Evil: Infinite Darkness con un nuovo anime dedicato alla famosa e longeva serie di videogiochi horror prodotti dalla Capcom. La serie animata debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo luglio, in occasione dei 25 anni dall'uscita del videogame, con quattro episodi inediti. Per entrare già nel mood della serie, Netflix, ha pubblicato il primo trailer ufficiale dove il mondo animato di Resident Evil viene mostrato per la prima volta al pubblico.

Resident Evil: Infinite Darkness: la trama

La storia del capitolo "Infinite Darkness" di Resident Evil inizia nel 2006 a seguito dell'accesso non autorizzato ad alcuni file segreti della rete informatica della Casa Bianca. Per indagare sulla vicenda viene chiamato un agente federale, Leon S. Kennedy e, nel frattempo, il personaggio di Claire Redfield, dell'agenzia TerraSave, entrerà a contatto con un'immagine misteriosa disegnata da un ragazzo e, perseguitata da quest'immagine, che sembra rappresentare le vittime di un'infezione virale, la donna inizia a fare un'indagine per trovare delle risposte.

Il trailer ufficiale di Resident Evil: Infinite Darkness