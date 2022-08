Rick and Morty 6: è uscito il trailer ufficiale ed è pura follia

Il fantastico mondo di Rick and Morty sta per tornare a regalare nuove incredibili emozioni. La sesta stagione della serie distribuita in Italia da Netflix sta per arrivare e si è mostrata in anteprima nel nuovo trailer ufficiale. Tra universi paralleli, battaglie interspaziali e tutta la follia che caratterizza, da sempre, questa serie animata vincitrice di Emmy, Rick and Morty 6 promette di tenere incollati allo schermo e diventare iconica, come quelle che l'hanno preceduta. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci dal sesto capitolo di Rick and Morty.

Cosa dobbiamo aspettarci da Rick and Morty 6

Rick and Morty, la serie creata come parodia di Ritorno al Futuro, nel 2018, da Dan Harmon e Justin Roiland ha da subito conquistato una grande fetta di pubblico e, soprattutto, gli amanti delle serie animate di genere fantascientifico. Il successo è stato immediato e anche la critica ha appezzato molto questo tentatitvo di raccontare il mondo attraverso una realtà immaginaria. Oggi, Rick and Morty è arrivata alla sesta stagione che sarà composta da 10 nuovi episodi ma la serie è già stata rinnovata per altri 70 episodi quindi non vi libererete presto di questo fantastico e folle mondo animato. Questa serie, inoltre, avrà anche un'anime, Rick and Morty: The Anime, un nuovo progetto che reinterpreta le avventura della coppia di Rick and Morty attraverso una animazione giapponese.

Qui il trailer di Rick and Morty 6

Quando esce Rick and Morty 6 su Netflix

La sesta stagione di Rick and Morty andrà in onda in America il 4 settembre, mentre in Italia uscirà su Netflix prossimamente, la data esatta, infatti, non è ancora stata dichiarata.