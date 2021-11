Riverdale 6 inizia col botto. Muore uno dei personaggi principali nel primo episodio

È stato un inizio pieno di emozioni quello della sesta stagione di Riverdale, debuttata ieri negli Stati Uniti con il primo episodio. Il teen drama CW che appassiona da anni gli spettatori di tutto il mondo ha perso, proprio nella premiere della sesta stagione della serie, uno dei suoi protagonisti. Nonostante l'evento scioccante, sembra proprio che l'attore continuerà a far parte del cast di Riverdale 6 anche se sotto nuove vesti. Ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio chi è morto nel primo episodio di Riverdale 6 e come ha commentato l'evento il regista della serie Roberto Aguirre-Sacasa. Se non volete spoiler, non continuate la lettura dell'articolo.

Chi muore nella premiere di Riverdale 6 e le motivazioni spiegate dal regista

Nel primo episodio della sesta stagione di Riverdale 6, la cittadina che dà il nome alla serie si trasforma in un luogo macabro dove Jughead e Tabitha si ritrovano in una casa infestata da insetti e Cheryl è alle prese con riti magici per convincere i cittadini a entrare nel business dello sciroppo d'acero. Ed è in questo momento che arriva il colpo di scena: Archie, attirato con un inganno da Cheryl, diventa la vittima sacrificale per gli dei venendo, così, pugnalato a morte dalla stessa Cheryl che gli strappa il cuore e lo mostra ai cittadini di Riverdale. Questo evento inaspettato ha lasciato i fan della serie CW a bocca aperta e lo stesso showrunner, Roberto Aguirre-Sacasa, ha confermato la morte del personaggio, almeno per i prossimi cinque episodi che fanno parte di un evento speciale di inaugurazione della sesta stagione di Riverdale.

«Volevamo che questi episodi fossero in continuità con i fatti della serie - commenta Aguirre-Sacasa - Ogni cosa che accade sta accadendo davvero e quindi giocheremo come se tutto stesse accadendo davvero anche oltre i primi cinque episodi della stagione. Archie e morto davvero e non ci sarà nel prossimo episodio ed è solo l'inizio dei cadaveri per Riverdale»

Questo evento speciale di cinque episodi che dà il via alla sesta stagione di Riverdale è stato ispirato da diversi film horror da Midsommar a The Wicker Man.