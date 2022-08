Romulus 2, il trailer e le cose da sapere sulla seconda stagione della serie "latina" di Sky

A quasi due anni dall'uscita della prima, bellissima, stagione, finalmente arriva su Sky la seconda stagione di Romulus, la serie tv in latino (o meglio in proto-latino) che narra le vicende che portarono alla fondazione di Roma, una sorta di "spinoff" o "reboot" del film, altrettanto bello, Il Primo Re, scritto e diretto dallo stesso autore e regista di Romulus, ovvero Matteo Rovere.

Di seguito quindi potrete vedere il trailer e le prime immagini e leggere tutte le anticipazioni - dalla data di uscita al cast e alla trama - di Romulus 2, o meglio (visto che siamo dalle parti dell'antichissima Roma si usano i relativi numeri), Romulus II - La guerra per Roma.

Quando esce Romulus 2

Romulus II - La guerra per Roma, secondo capitolo della serie Sky Original firmata da Matteo Rovere e prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, uscirà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a ottobre 2022 (aggiorneremo l'informazione appena ci sarà una data ufficiale precisa).

Il cast di Romulus II

Ai protagonisti della prima stagione Andrea Arcangeli (Yemos, nonché il Roberto Baggio del film Netflix Divin Codino), Marianna Fontana (Ilia) e Francesco Di Napoli (Wiros) si aggiungono negli otto nuovi episodi: Valentina Bellè (Volevo fare la rockstar, L'uomo del labirinto, Catch-22) nei panni di Ersilia, a capo delle sacerdotesse Sabine; Emanuele Maria Di Stefano (La scuola cattolica, Siccità) che interpreta il re dei Sabini Titos Tatios, figlio del Dio Sancos, il più potente nemico di Roma; Max Malatesta (Favolacce, Il primo Re) è Sabos, consigliere e braccio destro del re dei Sabini; Ludovica Nasti (L'amica geniale) veste i panni di Vibia, la più giovane fra le sacerdotesse Sabine; mentre Giancarlo Commare (Skam Italia, Maschile singolare, La Belva) è Atys, il giovane re di Satricum. Tornano anche Sergio Romano (Amulius), Demetra Avincola (Deftri) e Vanessa Scalera (Silvia).

Come già la prima, venduta da ITV Studios – il distributore internazionale - in più di 40 territori, anche la seconda stagione della serie è stata interamente girata in protolatino. Il team di regia è formato da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, già registi della prima stagione, e da Francesca Mazzoleni (Punta Sacra, Succede). Alla sceneggiatura tornano Filippo Gravino e Guido Iuculano, cui si uniscono nella writers' room Flaminia Gressi e Federico Gnesini.

Di cosa parla Romulus II

Prima del mito, oltre la leggenda, la nascita di Roma come non è mai stata raccontata in una seconda stagione che, per quanto complessa da girare (e da recitare in una strana lingua), è sicuramente sostenibile sia economicamente sia ecologicamente considerate la semplicità e la naturalezza delle location.

Nella seconda stagione ritroveremo Yemos e Wiros che, uniti come fratelli, hanno fondato la loro città e l'hanno consacrata a Rumia. Roma e i suoi due re diventano presto un simbolo di libertà e accoglienza, ma accendono l'attenzione di un nemico potente: Titos Tatios, il re dei Sabini.

Come si capisce dal teaser trailer (vedi sotto), le preghiere di Tatios porteranno alla fine dell'idillio di Roma con due re, perché "il falso re andrà incontro alla morte e il vero re invece vivrà", e chissà chi sarà il Romulus del titolo tra Wiros e Yemos. Quel che è certo è che ci sarà una battaglia mortale, come si evince ancora dalle immagini del trailer.

Il teaser trailer di Romulus 2

Ed ecco il teaser trailer rilasciato da Sky. In italiano, se ve lo state chiedendo.