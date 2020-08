"RuPaul’s Drag Race": tutto su uno dei reality più famosi su Netflix

Chi non ha mai visto tra i titoli più in voga di Netflix “RuPaul’s Drag Race” alzi la mano: la serie-reality, iniziata nel 2009 e ancora in corso, ha ricevuto varie nomination e riconoscimenti, tra cui il premio come Miglior reality show ai Glaad Media Awards 2010, 4 nomination ai Critic’s Choice Television Award e 3 Emmy Awards, di cui l’ultimo, nel 2019 come “Miglior reality competitivo”.

Ma in cosa consiste questo format, arrivato alla 12esima edizione e in onda dal 2009?

Cos’è RuPaul’s Drag Race

È una serie tv? Un reality? Finzione o realtà? Questa è la domanda che molti utenti si sono fatti osservando l’anteprima nella schermata iniziale di Netflix, e allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza: “RuPaul’s Drag Race” è un reality show statunitense che si basa su una competizione tra drag queen, prodotto da World of Wonder.

I concorrenti di questo reality devono sfidarsi mostrando le loro doti di intrattenitori e di stile. Al termine di ogni episodio, un concorrente viene eliminato. Il vincitore viene incoronato “America’s Next Drag Superstar” e riceve una serie di premi diversi a seconda della serie. Oltre al vincitore, viene anche proclamata “Miss Simpatia”.

Perché RuPaul?

Lo show prende il nome dal presentatore e ideatore dello show, RuPaul, che è anche giudice e mentore.

RuPaul, pseudonimo di RuPaul Andre Charles, è un cantante, attore, conduttore tv e doppiatore diventato famoso soprattutto come drag queen. Per i suoi contributi alla televisione ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, e nel 2017 “Time” lo ha incluso tra le 100 persone più influenti al mondo.

Icona di stile, è raffigurato anche da due statue di cera nei musei di Madame Tussauds a New York e San Francisco.

Puntate

Ci sono tre fasi per ogni puntata: la mini sfida, in cui ai concorrenti viene chiesto di svolgere una gara con caratteristiche e tempi differenti; la sfida principale che consiste in una prova più grossa; e poi l’eliminazione con tutti i concorrenti davanti ai giudici che decideranno chi dovrà fermarsi. Chi vince le prime due sfide potrà ottenere premi e vantaggi speciali sulle prove successive.

Per quanto riguarda i giudici, ci sono presenze fise e poi ospiti che variano di puntata a puntata. Tra le ospitate più famose, troviamo Pamela Anderson, Lady Gaga, Ariana Grande, Christina Aguilera e altri volti noti.

Chi può partecipare

Si può fare domanda online, mandando un provino formato video all’organizzazione. Sono ammessi partecipanti dai 21 anni in su.

Le donne transgender possono partecipare al programma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spin off

Sono stati girati vari spin off del programma, tra cui le edizioni di altri Stati come Brasile, Regno Unito, Canada e Tailandia, poi altri format tra cui “RuPaul’s Drag U” dove le protagoniste sono donne che competono per scoprire ed evolvere la loro femminilità tramite l’arte delle drag queen, “Dancing Queen” che riguarda l’arte del ballo o “RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race” in cui ex concorrenti dello show aiutano celebrità a contendersi la vittoria.