Russian doll 3 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Russian doll 3 ci sarà e dovrebbe essere l'ultima stagione, parola di Natasha Lyonne. Ebbene sì, la serie Netflix sugli universi paralleli sembra proprio che tornerà ancora sulla piattaforma di streaming per continuare a raccontare la vita di Nadia e Alan. Come lo sappiamo? L'aveva preannunciato la stessa creatrice, produttrice e attrice della serie in un'intervista rilasciata appena dopo il debutto della prima stagione. All'epoca, infatti, Natasha Lyonne aveva dichiarato all'Hollywood Reporter, in vista anche della nomination agli Emmy, la sua intenzione di lasciare sempre qualcosa di irrisolto alla fine della stagione per permettere al racconto di andare avanti e seguire nuovi spunti riflessivi. In questa intervista, inoltre, l'attrice di Orange is the new black aveva anche sottolineato che nella sua mente le stagioni di Russian doll erano tre.

«Ho imparato facendo questo lavoro che deve essere lasciato sempre spazio per qualcosa che vada oltre l'immaginazione limitata di questo momento perché in futuro potrebbero emergere nuove prospettive e spunti di racconto. Potrebbero essere due o quattro ma nella mia testa sento che le stagioni sono tre». Sono state proprio queste le parole della Lyonne che prennunciavano l'esistenza di una continuità di progetto, almeno per un'altro paio di stagioni dopo la prima.

Sarà davvero così? Tutto dipende da Netflix e dall'accoglienza del pubblico di questo secondo capitolo di serie ma data la sua qualità, senza dubbio verrà amato dai fan.

Quando potrebbe uscire Russian doll 3 su Netflix

Se la serie dovesse essere confermata per una terza stagione potrebbe debuttare su Netflix nei primi mesi del 2023.