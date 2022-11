Dopo Dahmer, Ryan Murphy continuerà a raccontare altre storie di serial killer su Netflix

Ryan Murphy tornerà presto a raccontare altre storie di serial killer su Netflix dopo il successo di Dahmer. Lo showrunner, nome dietro tantissimi successi seriali come Dahmer, The Watcher, American Horror Story amplierà lil suo franchise Monster, lanciato proprio dalla serie sulla storia di Jeffrey Dahmer, con altre due serie basate su storie reali di assassini. Netflix ha scelto di puntare su questo regista e continuare il filone del racconto si storie vere su Netflix. Oltre a Monster, infatti, è stata ordinata anche la seconda stagione di The Watcher.

Nessuna delle due mosse di Netflix è una sorpresa dato il successo di ascolti di entrambe le serie, in particolare gli ascolti fuori misura di Dahmer che sta per raggiungere 1 miliardo di ore visualizzate nelle prossime settimane.

Chi saranno i nuovi serial killer della saga Mosnter?

Netflix, per ora, non ha rivelato quali storie saranno trattate nelle prossime puntate del franchise Monster ma ha detto che "racconteranno altre figure mostruose che hanno avuto un impatto forte sulla società".

Perché Netflix vuole puntare ancora su Ryan Murphy e le storie vere

Netflix ha voluto estendere il franchise di Moster da quando è diventato chiaro che Dahmer sarebbe stato un enorme successo, diventando la seconda più grande serie in lingua inglese di Netflix dopo Stranger Things.

Il successo di entrambi gli show di Murphy (Dahmer e The Watcher) in pochissimo tempo ha messo a tacere coloro che credevano che Murphy non fosse riuscito a fornire successi per Netflix dopo aver firmato un accordo da 300 milioni di dollari nel 2018. L'accordo di Murphy, ora, è in scadenza e si vedrà se lo showrunner estenderà il suo patto con la piattaforma di streaming oppure no anche se, di recente, ha rivelato al New York Times che "potrebbe non fare più nulla per la tv e cambiare radicalmente vita facendo il contadino che è sempre stato il suo sogno".

Bela Bajaria, capo della Global TV di Netflix, ha dichiarato sulla questione: “Il pubblico non riesce a distogliere lo sguardo da Monster e The Watcher. Ryan Murphy e Ian Brennan sono narratori magistrali che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. La forza back-to-back di queste due serie è dovuta alla distinta voce originale di Ryan che ha creato sensazioni culturali e siamo entusiasti di continuare a raccontare storie negli universi di Monster e Watcher".