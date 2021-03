Sabrina Salerno e Jo Squillo debuttano su Netflix. "Siamo Donne" diventa il promo di Sky Rojo

Jo Squillo e Sabrina Salerno tornano alla ribalta grazie a Netflix. La loro canzone inno dei diritti delle donne degli anni '90, infatti, è stata scelta dalla piattaforma di streaming per promuovere la nuova serie spagnola Sky Rojo, debuttata sulla piattaforma lo scorso 19 aprile. La serie, dal creatore de La Casa di Carta, sta già scalando le classifiche Netflix (in Spagna è già prima nella top 10) e ha voluto far tornare insieme un duo italiano indiscusso per spiegare ancora una volta al pubblico, soprattutto quello di Sky Rojo, che "oltre alle gambe c'è di più". Ma entriamo più nel dettaglio per capire come mai è stata scelta proprio questa canzone italiana come colonna sonora del promo di Sky Rojo.

Siamo Donne: perché la scelta di questa canzone?

Non c'è molto da stupirsi de Netflix ha scelto "Siamo Donne" come colonna sonora del video promozionale della nuova serie spagnola di Álex Pina. Perchè? Perché Sky Rojo, ha, al centro della sua trama, le donne. La storia raccontata da questa serie, infatti, è quella di tre prostitute vittime del traffico delle donne che fanno di tutto per scappare dai loro persecutori per ritrovare la libertà. Quella di Sky Rojo è proprio la storia dell'indipendenza e della libertà delle donne in una società che le vuole manipolare e usare a scopi sessuali ma, come racconterà la serie e come cantano Jo e Sabrina "oltre alle gambe c'è di più". In una corsa verso la libertà le tre ragazze rafforzeranno la loro amicizia e capiranno quanto è importante supportare le stesse donne.

Questa serie, mix tra La casa di carta e Vis a Vis sta conquistando sempre più pubblico e, dopo gli 8 episodi già usciti su Netflix, si prepara a tornare con una seconda stagione.

Sky Rojo, Siamo Donne: il video con Jo Squillo e Sabrina Salerno