SAG Awards 2021: da Bridgerton a The Crown tutte le nomination Netflix

La stagione dei premi televisivi è decisamente iniziata e dopo l'annuncio delle candidture ai Golden Globes 2021 che ha visto Netflix dominare la scena, ecco che vengono dichiarate anche le nomination agli Screen Actor Guild Awars 2021 dove la piattaforma di streaming continua a essere la protagonista indiscussa. Ad annunciare uno per uno i candidati ai premi assegnati il prossimo 4 apriel dalla gilda degli attori sono stati Lily Collins e Daveed Diggs e tra i tanti titoli ben 30 appartengono proprio a Netflix.

Bridgerton snobbato ai Golden Globes, ottiene 2 nomination ai SAG

La serie cult dell'ultimo periodo che è stata in grado di scalare in pochissimo tempo dalla sua uscita la classifica Netflix arrivando a essere la più vista di sempre dopo l'esclusione dalle candidature dei Golden Globes si rifà con i SAG Awards 2021. Bridgerton riesce a ottenere ben 2 candidature, una come miglior cast e un'altra come miglior attore protagonista per l'amatissimo Rege-Jean Page.

Le altre serie Netflix candidate ai SAG Awards 2021

Oltre a Bridgerton anche Da 5 Bloods - Come fratelli, esclusa dai Golden Globes, viene nominata ai SAG per miglior cast e miglior attore non protagonista per Chadwick Boseman. Sono ancora tanti i titoli Netflix che concorreranno per aggiudicarsi l'ambito premio tra cui The Crown che continua a fare il pieno di nomination dopo essere già stata nominatissima anche ai Golden Globes, La regina degli scacchi e nello specifico i suoi attori protagonisti Anya Taylor-Joy e Bill Camp, Ozark che concorre come migliore serie drammatica, miglior attore e migliore attrice protagonista e molto altro ancora.

Scopriamo insieme tutte le nomination ai SAG Awards 2021

Miglior cast

Da 5 Bloods – Come fratelli

Ma Rainey’s Black Bottom

Minari

Quella notte a Miami…

Il processo ai Chicago 7

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Miglior attrice protagonista

Amy Adams – Elegia americana

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Una donna promettente

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Chadwick Boseman – Da 5 Bloods – Come fratelli

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Jared Leto – Fino all’ultimo indizio

Leslie Odom, Jr. – Quella notte a Miami…

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Glenn Close – Elegia americana

?Olivia Colman – The Father

Youn Yuh-Jung – Minari

Helena Zengel – Notizie dal mondo

Migliori controfigure

Da 5 Bloods – Come fratelli

Mulan

Notizie dal mondo

Il processo ai Chicago 7

Wonder Woman 1984

Miglior cast in una serie drammatica

Better Call Saul

Bridgerton

The Crown

Ozark

Lovecraft Country

Miglior cast in una serie commedia

Dead to Me

The Flight Attendant

The Great

Schitt’s Creek

Ted Lasso

Miglior attore in un film tv o miniserie tv

Bill Camp – La regina degli scacchi

Daveed Diggs – Hamilton

Hugh Grant – The Undoing

Ethan Hawke – The Good Lord Bird

Mark Ruffalo – Un volto, due destini

Miglior attrice in un film tv o miniserie tv

Cate Blanchett – Mrs. America

Michaela Coel – I May Destroy You

Nicole Kidman – The Undoing

Anya Taylor-Joy – La regina degli scacchi

Kerry Washington – Tanti piccoli fuochi

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Josh O’Connor – The Crown

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Rege-Jean Page – Bridgerton

Miglior attrice in una serie drammatica

Gillian Anderson – The Crown

Olivia Colman – The Crown

Emma Corrin – The Crown

Julia Garner – Ozark

Laura Linney – Ozark

Miglior attore in una serie commedia

Nicholas Hoult – The Great

Dan Levy – Schitt’s Creek

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Ramy Youssef – Ramy

Miglior attrice in una serie commedia

Christina Applegate – Dead to Me

Linda Cardellini – Dead to Me

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Migliori controfigure