Serie tv: Salvatore Esposito dice addio a Genny, concluse le riprese di Gomorra

Con un videomessaggio su Instagram Salvatore Esposito ha annunciato la fine delle rirpese di Gomorra stagione numero cinque. Un addio difficile e sofferto in quanto il personaggio di Genny Savastano gli ha cambiato la vita portandolo al successo nazionale. La fine delle riprese vuol dire solo una cosa: preso la stagione sarà visibile su Sky e NOW TV.

Nel video è ben visibile la sua commozione e quasi non riusciva a trattenere le lacrime, così con la voce rotta ha salutato tutti i fan della serie: Ecco le sue parole:

Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste . Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande. Voglio ringraziare Sky e Cattleya , i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell'ombra hanno lavorato duramente per noi . Ora tocca a te Gennà. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi 8 anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po' per #Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena !!! THE END

Con queste ultime parole Esposito ha annunciato la fine delle rirpese, ma anche la fine della serie tv che non avrà una nuova stagione dopo la quinta.

La trama della quinta stagione

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.