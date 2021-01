Sandman: svelato il super cast della nuova serie Netflix

Si accendono i riflettori su Sandman, la nuova serie Netflix tratta dal fumetto di Neil Gaiman che, dopo l'attesa, svela il suo cast. La piattaforma di streaming on demand, infatti, ha svelato i nomi degli attori che interpreteranno i personaggi protagonisti dell'adattamento televisivo del fumetto per l’etichetta Vertigo di DC Comics e si tratta di un cast a dir poco stellare. La serie, attualmente in produzione, sarà un mix tra mito modeno e serie dark fantasy in cui la storia e la leggenda si intrecceranno per narrare la storia di Morfeo, il re dei sogni e di Sandman che, in 10 episodi, dovrà correggere tutti gli errori cosmici e umani commessi durante la sua esistenza. Lo showrunner della serie, nonché produttore, è Allan Heinberg insieme a Gaiman e David S. Goyer sempre nei ruoli di produttori.

Il cast di Sandman

I protagonisti di Sandman sono: Tom Sturridge (Game of Thrones) nel ruolo di Sogno, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Vivienne Acheampong sarà il bibliotecario Lucien, Boyd Holbrook il Corinzio e Charles Dance vestirà i panni di Roderick Burgess. Insieme a loro compariranno nella serie anche Asim Chaudhry come Abele e Sanjeev Bhaskar come Caino. Tutti gli ulteriori personaggi devono ancora essere svelati.