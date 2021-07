Dopo Grey's Anatomy, Sandra Oh debutta su Netflix come "prof". Il teaser della nuova serie tv

Dopo l'annuncio della sua nuova serie per Netflix, Sandra Oh, si mostra per la prima volta nei panni della "prof" di La direttrice (in inglese The Chair), il nuovissimo titolo della piattaforma di streaming che la vede protagonista. L'ex Christina Yang si mostrerà al pubblico sotto nuove vesti, quelle dell'impacciata professoressa Ji-Yoon Kim nella nuova comedy di Netflix creata da Amanda Peet e Annie Julia Wyman e con due nomi noti nel mondo delle serie tv come produttori esecutivi: gli ex showrunner di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss.

Di cosa parla la nuova serie Netflix con Sandra Oh

La storia di The Chair, primo lavoro della Peet come sceneggiatrice e creatrice, è quella di una donna a capo del dipartimento di inglese in una delle università più importanti degli Sati Uniti: la Pembroke University (università inventata ai fini della storia). La professoressa in carica per questo prestigioso ruolo è Ji-Yoon Kim e sarà interpretata proprio da Sandra Oh. La Kim dovrà affrontare diverse sfide come presidente di dipartimento e anche come unica persona di colore nello staff dell'università.

La direttrice: il cast

Il cast della serie è composto da Sandra Oh nel ruolo del Professor Ji-Yoon Kim; Jay Duplass nel ruolo del professor Bill Dobson; Holland Taylor nel ruolo della professoressa Joan Hambling; Bob Balaban nel ruolo del professor Elliot Rentz; Nana Mensah nel ruolo del professor Yaz McKay; David Morse nel ruolo di Dean Paul Larson; Everly Carganilla nel ruolo di Ju-Hee “Ju Ju” Kim.

Quando esce La direttrice su Netflix

La serie farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 20 agosto 2021 in tutti i Paesi in cu i è attivo il servizio.

La direttrice: il teaser ufficiale