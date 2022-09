Santo è il nuovo crime thriller di Netflix da tenere d'occhio

Netflix sta per lanciare una nuova serie crime thriller. Si intitolata Santo ed è il primo progetto frutto di una collaborazione tra Spagna e Brasile che vede Madrid e Salvador de Bahía come location principali delle riprese. La serie ideata da Carlos López (H - Helena, Il Principe - Un amore impossibile, L'ambasciata) sarà interpretata da Raúl Arévalo (Antidisturbios, La vendetta di un uomo tranquillo, Black Beach) e Bruno Gagliasso (O Sétimo Guardião, Sol Nascente, Babilônia). Miguel Ángel Fernández (La gloria e l'amore, Desaparecidos) e Gustavo Lipsztein (Travesía mortal, Losing my Marbles) si uniscono allo showrunner Carlos López come sceneggiatori di questa nuova serie prodotta da Nostromo Pictures per Netflix e diretta da Gonzalo López-Gallego (Néboa, La zona, Ángel o demonio) e Vicente Amorim (A Divisão, Romance Policial: Espinosa, Copa Hotel).

Cosa aspettarsi da Santo

Santo è un'appassionante serie crime thriller carica d'azione. Al centro della storia troviamo Santo, il narcotrafficante più ricercato al mondo, il cui volto non è mai stato reso pubblico. Gli agenti della polizia Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo) gli danno la caccia e nonostante all'inizio siano diametralmente opposti, dovranno imparare a collaborare e a capirsi a vicenda per poter risolvere il caso e sopravvivere.

"Santo è come un terremoto con due epicentri simultanei, uno in Brasile e l'altro in Spagna: la storia segue due poliziotti in due continenti diversi che uniscono le forze per dare la caccia a un nemico che nessuno ha mai visto in faccia. La serie stessa rappresenta già una grande sfida, ma grazie al lavoro dello straordinario team a cui ci siamo affidati e all'incredibile cast, riusciremo a vederla nel suo formato originale. Lavorare con Raúl e Bruno assicura inoltre che questa esperienza lasci un segno - spiega l'ideatore della serie Carlos López. Verónica Fernández, director of content for Netflix Spain, aggiunge - "Santo è una serie che sorprende per l'originalità del suo approccio e per il ritmo serrato della narrazione. L'unione di talenti spagnoli e brasiliani ha causato un'esplosione di creatività culminata in un thriller che fa venire la pelle d'oca".

Qui il trailer di Santo

Quando esce Santo su Netflix

Sarà possibile trovare Santo sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 16 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.