Savage Beauty è la nuova storia di vendetta di Netflix: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Su Netflix sta per arrivare un nuovo revenge drama, si tratta di Savage Beauty, una storia accattivante che parte tutta da un prodotto tossico testato su un gruppo di bambini che dopo averlo provato hanno perso la vita. Tutti tranne uno. È da qui che inizia la storia di questa serie che vuole raccontare la vendetta di una ragazza nei confronti di chi, in passato, ha messo a rischio la sua vita solo per i suoi scopi commerciali. Ma scopriamo qualcosa di più su questo nuovo titolo Netflix e su quando lo troveremo sul suo catalogo.

Qual è la trama di Savage Beauty

Quindici anni fa Don e Grace Bhengu hanno testato un prodotto tossico su un gruppo di bambini di strada. Zinhle Manzini è una delle persone sopravvissute, che torna per vendicarsi. La ragazza diventa la forza invisibile che spinge i Bhengu verso la rovina, mettendo a nudo i loro segreti di famiglia. Ma quando ci vanno di mezzo degli innocenti, Zinhle si trova sul baratro del suo stesso lato oscuro e deve decidere se vuole giustizia o solamente vendetta.

Quando esce Savage Beauty su Netflix

Sarà possibile trovare i sei episodi di Savage Beauty su Netflix a partire dal 12 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.