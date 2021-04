Disney+ annuncia "Save our squad", la serie tv con David Beckham

Il legame tra lo sport e le serie tv Disney si fa sempre più solido: dopo Mighty Ducks - Stoffa da campioni e Big Shot - Cambio di direzione, è di oggi l'annuncio che The Walt Disney Company EMEA insieme all’icona dello sport mondiale David Beckham presentano Save Our Squad, la nuova serie factual entertainment (cioè di intrattenimento con fatti e persone vere, che non recitano una parte) di Disney+ che fa parte dell’impegno della Company nell’ideare, sviluppare e realizzare nuove produzioni originali in Europa.

Di cosa parlerà Save Our Squad, la serie Disney con Beckham sul calcio dilettantistico

David Beckham torna alle sue origini nella serie targata Disney. Co-prodotta dalla società di produzione vincitrice dei premi BAFTA e RTS Twenty Twenty e da Studio 99, lo studio di produzione e contenuti globali co-fondato da Beckham, Save Our Squad è una serie coinvolgente che vede David Beckham tornare sui campi di calcio dell’East London dove ha giocato da bambino. Qui farà da mentore a una giovane squadra dilettantistica che sta lottando per non retrocedere. Beckham, la sua squadra con i giocatori e il loro allenatore e la comunità intraprenderanno un viaggio edificante e di trasformazione. Sean Doyle sarà il produttore esecutivo di Save our Squad per Disney.

Lo stesso Doyle ha commentato: “Siamo così entusiasti di dare il benvenuto a David Beckham su Disney+. Questa è una fantastica opportunità per mostrare l’importanza e l’impatto del calcio dilettantistico nelle comunità del Regno Unito. La serie sarà emozionante, drammatica, edificante e piena di cuore e coraggio, tutto ciò che ha contraddistinto David durante la sua carriera da giocatore!”.

E l'ex campione di Manchester United, Real Madrid, Milan e Los Angeles Galaxy ha spiegato: “È fantastico realizzare Save Our Squad con Twenty Twenty e portare in risalto il calcio dilettantistico dove ho fatto esperienza crescendo e che mi ha dato così tanto all’inizio della mia vita da giocatore. Sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera di successo da giocatore e, ora, avere l’opportunità di portare la mia esperienza in questa squadra come mentore è davvero incredibile. Sviluppare e coltivare i giovani talenti è molto importante nel gioco ed è fantastico lavorare con Disney+ su questo progetto”.

I piani di Disney+ per le serie tv originali dei prossimi anni

Quest’ultima commissione del Regno Unito fa parte dell'impegno dell’azienda a ideare, sviluppare e realizzare contenuti originali a livello locale (proprio ieri è stato annunciato il cast della serie su Le Fate Ignoranti), con l’ambizione di creare 50 produzioni in Europa entro il 2024. Con oltre 100 titoli annunciati nel corso dell’Investor Day, nei prossimi anni arriveranno su Disney+ 10 serie originali Star Wars, 10 serie Marvel, 15 serie Disney live action, Disney Animation e Pixar e 15 film Disney live action, Disney Animation e Pixar. A questi titoli si aggiungono gli Star Original e le migliaia di ore di film e serie TV dagli studi creativi Disney, tra cui Disney Television Studios (ABC Signature e 20th Television), FX Productions, 20th Century Studios, Searchlight Pictures e molti altri.