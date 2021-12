Una scena inedita di BoJack Horseman in cambio di donazioni per i trans: è la proposta del creatore della serie

Una donazione alla comunità trans in cambio di una scena inedita di BoJack Horseman mai mandata in onda. È la proposta di Raphael Bob-Waksberg, il creatore della geniale serie animata per adulti che affronta la recente polemica su Dave Chappelle dichiarando di non capire come mai la piattaforma di streaming abbia deciso di mandare in onda gli speciali del comico, nonostante le sue frasi pregiudiziose nei confronti dei trans, e di cancellare, invece, anni fa, una sua scena su David Fincher (perché ne sarebbe potuto essere turbato).

Chappelle, infatti, non ha avuto certo peli sulla lingua nell'utlimo periodo facendo dichiarazioni molto spinte nel suo speciale The Closer che i membri della comunità trans non hanno particolarmente apprezzato, rovinando per certi versi la reputazione di Netflix che si è scusata ma non ha cancellato il programma di Chappelle dal suo catalogo.

Contrariato di questo, il creatore di BoJack Horseman ha dichiarato che avrebbe pubblicato la scena di BoJack Horseman su David Fincher censurata da Netflix se almeno 100 persone avessero risposto al suo tweet con una foto che dichiarasse la donazione fatta alla Trans Lifeline, la organizzazione no-profit che sostiene le persone trans in crisi.

Yay! THANK YOU! I don't know if this scene is worth it, but you gave over $2000 to Trans Lifeline today and that's definitely worth it. pic.twitter.com/i6ztDYxP3C — Raphael Bob-Waksberg (@RaphaelBW) December 8, 2021

"Il mio punto era che è sciocco per una rete fingere di avere le mani legate quando si tratta dei contenuti che pubblicano sulla propria rete - ha detto riferendosi a Chappelle - Un buon rifiuto e feedback (se è buono!) migliora l'arte e se tu come rete non sai come darlo, potresti anche buttare i tuoi soldi nel cesso"

Still mystified that apparently Dave Chapelle’s deal is that he says whatever he wants and Netflix just has to air it, unedited. Is that normal, for comedians? Because Netflix once asked me to change a joke because they were worried it might upset David Fincher. — Raphael Bob-Waksberg (@RaphaelBW) December 7, 2021

Come andrà a finire la polemica? Staremo a vedere.