"Scene da un matrimonio" diventa una serie tv, da stasera su Sky

Prima fu una miniserie svedese da 6 episodi, poi lo stesso autore e regista - il maestro Ingmar Bergman - ridusse da 281 a 167 minuti la durata e divenne un film. Poi ci fu un programma televisivo italiano condotto da Davide Mengacci (e che tornerà a breve con Anna Tatangelo su Canale 5), ma quella è tutta un'altra storia.

Ora, Scene da un matrimonio è una nuova serie tv prodotta da HBO e da stasera in onda (e on demand) su Sky. A due settimane dal debutto mondiale al Festival del cinema di Venezia, dove è stato accolto da recensioni entusiastiche, arriva su Sky e NOW l'attesissimo remake della celebre opera di Bergman.

Quando escono gli episodi della serie "Scene da un matrimonio"

I cinque episodi di cui è composta la serie Scene da un matrimonio sono visibili in tv su Sky Atlantic e in streaming su NOW da lunedì 20 settembre alle ore 21.15, un episodio a settimana ogni lunedì fino al 18 ottobre, con una programmazione in ritardo di solo una settimana rispetto all'uscita della serie su HBO negli Stati Uniti.

Chi c'è nel cast e di cosa parla Scene da un matrimonio

Oscar Isaac (Show Me a Hero, Dune) e Jessica Chastain (sposata con un italiano e nominata all'Oscar per Zero Dark Thirty) – anche produttori esecutivi – sono i protagonisti assoluti dell'omaggio al classico di Ingmar Bergman targato HBO e firmato da Hagai Levi (In Treatment, Our Boys, The Affair), anche regista di tutti i cinque episodi della miniserie.

Amore, odio, desiderio, monogamia, matrimonio, divorzio: i temi, i dilemmi che hanno reso immortale la miniserie (poi il film) originale saranno al centro anche della rivisitazione firmata da Levi, esplorati attraverso la storia di una coppia americana contemporanea.

Mira (Chastain) è un'affermata professionista nell'ambito del tech insoddisfatta del suo matrimonio, mentre Jonathan (Isaac) è un intellettuale, un premuroso professore di filosofia che si sforza di salvare la sua relazione con Mira. Nel corso dei 5 episodi, Scene da un matrimonio indaga in tutta la loro complessità le dinamiche più private di questa coppia apparentemente solida, ritratta - quasi spiata - nella sua intimità, così da permettere al pubblico di ascoltare le confessioni, le recriminazioni, di due persone che si amano e si odiano allo stesso tempo.

Prodotto da Media Res e Endeavor per HBO. Produttori esecutivi: Hagai Levi, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Amy Herzog (anche sceneggiatrice degli episodi 1 e 5), Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman, M. Blair Breard.

Il trailer ufficiale di Scene da un matrimonio

Sky ha pubblicato su Youtube il trailer ufficiale con i sottotitoli in italiano della nuova serie tv HBO Scene da un matrimonio.

Mira e Jonathan sono la classica coppia della classe media statunitense. Il loro è un matrimonio come tanti, con degli inevitabili alti e bassi, ma la loro unione, da cui è nata una bambina, sembra solida. Nel corso degli anni, però, tutto può cambiare, e il loro legame, all'apparenza indissolubile, finisce per andare incontro alla disgregazione pressoché totale. Un piccolo ma esaustivo trattato sull'amore, sull'odio, sul desiderio, sulla monogamia, e ovviamente sul matrimonio.