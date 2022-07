See 3, a fine agosto la nuova stagione della serie Apple Tv+ con Jason Momoa

Su Apple TV+ ritorna con la terza e ultima stagione See, la serie tv post-apocalittica Apple Tv+ creata da Steven Knight, diretta da Francis Lawrence e interpretata da Jason Momoa (Khal Drogo di Game of Thrones, ma anche Aquaman, per intenderci). Ecco tutte le informazioni su See 3, dalla data di uscita alle informazioni sulla trama, e il teaser trailer.

See 3, quando esce la nuova stagione

La terza stagione della serie See uscirà un anno (meno un giorno) dopo l'uscita del primo episodio della stagione 2. See 3, infatti, sarà disponibile con il primo episodio a partire dal giorno venerdì 26 agosto. In totale See 3 sarà composta da 8 episodi (con una nuova puntata ogni settimana) e sarà l'ultimo capitolo della serie.

Di cosa parla See 3 (e la serie in generale)

Come sanno coloro che hanno già visto le prime due stagioni, See è ambientato in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l'umanità ha perso il senso della vista (qui i riassunti delle stagioni precedenti, in inglese).

Nella terza stagione, è passato quasi un anno da quando Baba Voss (Jason Momoa) ha sconfitto il suo nemico, fratello Edo (Dave Bautista) e ha detto addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Quando, però, uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento dotato della vista e in grado di minacciare il futuro dell'umanità, Baba è costretto a tornare a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Come ha affermato Jonathan Tropper, showrunner e produttore esecutivo di See, "Costruire un mondo senza vista è stata una continua sfida, particolare e unica, che è stato possibile vincere grazie alla collaborazione appassionata e premurosa di un team eccezionale e talentuoso sia davanti, che dietro le telecamere. La realizzazione della serie è il frutto di un monumentale lavoro e della passione di tutte le persone coinvolte e siamo eternamente grati dell'affetto con cui See è stato accolto dagli spettatori di tutto il mondo".

Il cast speciale di See

La serie presenta cast e troupe non vedenti o ipovedenti ed è stata premiata per la sua rappresentazione dei non vedenti, vincendo il Ruderman Family Foundation Seal of Authentic Representation nel 2020.

Al fianco di Momoa nel cast della terza stagione di See troviamo Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

See è prodotta da Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe e Jonathan Tropper, che è anche showrunner. La serie è prodotta da Chernin Entertainment e Endeavour Content.

Il teaser trailer di See 3

E diamo quindi uno sguardo al primo teaser trailer di See 3, dal 26 agosto in streaming solo su Apple TV+.