James Cameron e Sigourney Weaver svelano "I segreti delle balene" nella nuova serie su Disney+

Una nuova serie tv di documentari firmati da James Cameron e con la partecipazione di Sigourney Weaver: stiamo parlando di "I segreti delle balene", prodotta da National Geographic e prossima all'uscita su Disney+ dal giorno 22 aprile.

Disney+ ha diffuso oggi il trailer della sua prossima serie originale, che farà immergere gli spettatori nell’affascinante vita di questi mammiferi marini per rivelare il misterioso e bellissimo mondo di cinque diverse specie: orche, megattere, beluga, narvali e capodogli.

Executive producer della serie National Geographic, suddivisa in quattro parti, è il regista premio Oscar e ambientalista James Cameron (Avatar, Il Signore degli Anelli, Titanic, Terminator), mentre la voce narrante nella versione originale è della pluripremiata attrice e ambientalista Sigourney Weaver (Alien, Avatar, Gorilla nella nebbia). Tutti i quattro episodi saranno disponibili in streaming in esclusiva su Disney+ in occasione della Giornata della Terra, giovedì 22 aprile 2021.

Il trailer di "I segreti delle balene" su Disney+

Con l’acclamato explorer e fotografo di National Geographic, Brian Skerry, la serie si avventura in profondità nel mondo delle balene per testimoniarne le straordinarie capacità di comunicazione e le intricate strutture sociali, raccontando la vita e l’amore dalla loro prospettiva.

Di cosa parla "I segreti delle balene" di James Cameron

I segreti delle balene mostra questi esemplari mentre stringono amicizie per tutta la vita, insegnano ai loro piccoli l’eredità del clan e le tradizioni, e come soffrono profondamente per la perdita dei loro cari. Girato nel corso di 3 anni in 24 località del mondo, questo viaggio epico insegna come le balene siano molto più complesse e simili a noi di quanto si sia mai immaginato. Una storia intima svelata dalle immagini girate da James Cameron, che oltre ad aver diretto alcuni dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema è anche un esploratore e amante della natura, in particolare degli ambienti subacquei.

Il regista canadese, infatti, è proprietario di una flotta subacquea di sottomarini compatti, piattaforme di esplorazione e robot marini da esplorazione, che vale circa 400 milioni di dollari. Cameron, d'altra parte, è il primo uomo ad aver esplorato in solitaria, il 26 marzo 2012, il fondale della Fossa delle Marianne, nell'Oceano Pacifico, il più profondo degli abissi conosciuti. Prima di Cameron, il fondo della Fossa delle Marianne era stato raggiunto solo dall'equipaggio del batiscafo Trieste, nel gennaio del 1960.

I segreti delle balene non è l'unico documentario di James Cameron che vedremo nel 2021 su Disney+: entro l'anno, infatti, uscirà anche The Beatles: Get Back, un documentario che ci mostrerà John, Paul, George e Ringo in divertenti ed emozionanti immagini mai viste prima.