Il trailer del documentario su Selena Gomez (fatto dal regista di "A letto con Madonna")

Se avete più di quarant'anni, è molto probabile che vi ricordiate di A letto con Madonna (titolo originale Madonna: truth or dare), un documentario che uscì nel 1991 e che mostrò a tutto il mondo la "scandalosa" vita della celeberrima cantante pop.

Ora, trentuno anni dopo, il regista di quel documentario Alek Keshishian ha diretto e prodotto un nuovo documentario su un'altra icona pop, ovvero la cantante e attrice Selena Gomez.

Il documentario Selena Gomez: My Mind & Me e uscirà in esclusiva streaming su Apple TV+. Di seguito tutte le informazioni disponibili su questa nuova produzione.

Quando esce il doc su Selena Gomez per Apple TV

Selena Gomez: My Mind & Me uscirà in tutto il mondo il 4 novembre, come detto solo su Apple TV+.

Cosa vedremo in Selena Gomez: My Mind & Me

Dopo anni sotto i riflettori, Selena Gomez raggiunge una fama inimmaginabile, ma proprio quando è al picco della celebrità, una svolta inaspettata la trascina nell'oscurità. Questo documentario unico, crudo e intimo, ripercorre il viaggio durato sei anni attraverso cui ha ritrovato una nuova luce.

Come artista discografica, Selena Gomez ha venduto più di 210 milioni di singoli in tutto il mondo e ha fatto registrare oltre 45 miliardi di streaming complessivi della sua musica. Quest'anno ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP interamente in spagnolo e una nomination agli Emmy per il suo ruolo nella serie acclamata dalla critica Only Murders in the Building, in cui recita con Steve Martin e Martin Short.

Il teaser trailer di Selena Gomez: My Mind & Me

Ed ecco le prime immagini dal documentario in uscita a novembre su Apple TV+