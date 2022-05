Tutti i sequel dei film Netflix che usciranno nel 2022

Siamo entrati nei loro mondi immaginari avventurandoci tra storie erotiche, fantascientifiche, storie criminali e poliziesche. Sono i film Netflix che hanno dominato le classifiche della piattaforma di streaming lo scorso anno di cui tutti sono in attesa di vedere i loro sqeuel. Netflix, infatti, ha speso miliardi di dollari per una line-up di film originali la maggior parte dei quali ha ottenuto la possibilità di tornare a raccontare una nuova parte della loro storia. Ecco allora quali sono i sequel dei film Netflix che vedremo sul catalogo della piattaforma di streaming in questa seconda parte del 2022.

365 giorni, parte 3

Torna su Netflx alla fine del 2022 la terza e ultima parte di una delle saghe cinematografiche più irriverenti della piattaforma di streaming: 365 giorni, il film erotico e adattamento cinematografico dei romanzi erotici della scrittrice polacca Blanka Lipinska. Le storie d'amore e di sesso raccontate da questo film hanno conquistato tanti degli spettatori della piattaforma di streaming che sono già in attesa di poter vedere il gran finale di questa incredibile storia.

The Old Guard 2

Nel 2022 tornerà su Netflix anche The Old Guard, uno dei film più di qualità degli ultimi anni. Il sequel di questa straordinaria storia con protagonista Charlize Theron e Luca Marinelli sarebbe attualmente in fase di post-produzione ed è prevista per debuttare su Netflix verso la fine del 2022 (o inizio 2023). La storia farà tornare in scena il gruppo di immortali con super poteri guidato dalla guerriera Andy. Questo titolo, tratto dal celebre fumetto di Greg Rucka e con la regia di Gina Prince-Bythewoodracconta una storia cruda, ancorata alla realtà e piena d'azione che dimostra come vivere per sempre non è poi una faccenda tanto semplice.

Enola Holmes 2

Altra nuova uscita del 2022 è il sequel di Enola Holmes con Milly Bobby Brown che dopo la quarta stagione di Stranger Things torna a interpretare anche la sorella del super investigatore Sherlock Holmes, interpretato nel film da Henry Cavill. Le riprese di Enola Holmes 2 sono iniziate nell'ottobre 2021 ed entro il 9 aprile 2022 il progetto è stato elencato per la post-produzione. Enola Holmes affronta il suo primo caso come detective, ma per svelare il mistero di una ragazza scomparsa, avrà bisogno dell'aiuto degli amici e di suo fratello, il super investigatore Sherlock Holmes.

Cena con delitto (Knives Out) 2

Il 2022 sarà anche l'anno di Cena con delitto (Knives out) 2, il franchise di film gialli diRian Johnson comprato da Netflix in un'asta del 2021. Daniel Craig è l'unica star del primo film a riprendere il ruolo, tornando nei panni del detective Benoit Blanc. Knives Out 2 conterrà anche un cast corale di attori di alto profilo, con artisti del calibro di Dave Bautista, Ethan Hawke, Edward Norton e Kathryn Hahn. Attualmente il film è in fase di post-produzione e presto sarà annunciata la sua data di uscita. Nel sequel di Cena con delitto - Knives out (Rian Johnson), il detective Benoît Blanc va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti.

Code 8, parte 2

E infine c'è la seconda parte di Code 8 prevista per debuttare su Netflix entro la fine del 2022. Si tratta di uno dei film più divertenti approdato su Netflix nel 2019 e stato confermato subito per un nuovo capitolo. Torneranno nella parte due di Code 8 Aarowverse Stephen e Robbie Amell per riprendere i ruoli di Garrett e Connor, rispettivamente. Le riprese si sono già svolte tra ottobre e dicembre 2021 e ora il film ora in fase di post-produzione quindi la previsione è quella di poter vedere il sequel di questa storia verso la fine del 2022.