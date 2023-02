San Faustino, la serie da guardare per celebrare la propria "singletudine"

Sex and the City

"Forse certe donne non sono fatte per essere domate, forse hanno bisogno di restare libere finché non trovano qualcuno di altrettanto selvaggio con cui correre insieme". Carrie Bradshaw pronunciava queste parole dopo aver lasciato andare Mr Big alla fine di un episodio di Sex and the City che è entrato nella storia delle serie tv e non solo. Si trattava di un momento iconico per la televisione perché poneva sullo schermo una rappreentazione di empowerment femminile che avrebbe fatto strada a tanti altri personaggi futuri raccontando tutto il bello dello scegliere se stessi al posto di una relazione malata. E per le donne, quell'episodio, così come l'intera serie Sex and the City, è stata una rivoluzione.

Se si dovesse pensare a una serie tv che celebra la bellezza dell'essere single non si può non pensare a Sex and the City, la storia di quattro amiche di New York che prima di essere mogli, madri, fidanzate, sono semplicemente donne, individui, esseri singoli. Così, nel loro percorso di crescita in una città dove l'amore non ha mai avuto etichette o limiti, queste ragazze hanno sempre fatto di testa loro, rischiando, facendosi male, scegliendo uomini sbagliati, vivendo il sesso in tutte le sue forme ma sempre fedeli a se stesse.

Se c'è, quindi, una serie da guardare nel giorno di San Faustino per dare valore allo stato sentimentale dei single che, spesso per cause di forza maggiore, non hanno ancora trovato l'anima gemella o scelgono di non farlo, è la comedy di Darren Star che, per la prima volta, ha fatto capire al pubblico che non avere affianco un fidanzato non è per forza un difetto, qualcosa di cui vergognarsi o temere ma un grande privilegio perché permette di poter esprimere la propria individualità al massimo senza doverla smussare per farla combaciare con quella di un'altra persona.

Quindi, in questa giornata dedicata ai single non c'è niente di meglio di una bella maratona di Sex and the City dove l'amicizia prende il posto dell'amore e dove ogni donna potrà immedesimarsi nelle storie di ognuno dei personaggi. Dopotutto, come ci insegna la nostra amata Carrie Bradshaw, "il rapporto più eccitante, stimolante e significativo di tutti è quello che hai con te stesso".