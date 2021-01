Le più attese serie fantasy del 2021: i titoli da non farsi scappare

Netflix ha un debole per le serie fantasy e questo si sa. I prodotti di questo genere tra il fantastico e il fantascientifico, infatti, sono tra i più amati dal pubblico e non è un caso che la serie più vista di sempre su Netflix, The Witcher, appartenga proprio a questo genere seriale. Il 2021 regalerà tante emozioni ai fan delle storie su elfi, maghi, fate e mondi soprannaturali e tra le tante serie che usciranno ce ne sono alcune che vanno davvero tenute d'occhio! Ecco quali.

The Witcher 2

La seconda stagione della serie più vista di Netflix e la più popolare del genere fantasy arriverà proprio in questo 2021. Dopo il successo riscosso con la prima stagione, infatti, Geralt di Riva e le sue avventure torneranno a tenere incollati allo schermo gli spettatori della serie creata da Lauren S. Hissrich molto presto promettendo grandi cose per questo secondo capitolo. Se non l'avete ancora vista correte a recuperarla in modo da essere pronti a godervi al meglio tutti i nuovi episodi che usciranno a breve su Netflix.

Stranger Things 4

Stranger Things continuerà a regalare emozioni ai suoi accaniti fan con il quarto capitolo della serie. Questa storia, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer tornerà con la stagione 4 nel 2021 e racconterà il continuo delle avventure di Undici e dei suoi amici nella battaglia con il Sottosopra. La data di uscita è ancora ingota ma è certo che sarà quest'anno.

Shadow and Bone

Shadow and Bone è una serie tratta dal primo romanzo della trilogia fantasy di Leigh Bardugo ambientata nel mondo dei Grisha. Anche questa, oltre a The Withcer 2, è una delle più attese del 2021 e sarà in grado di conquistare tutti gli utenti Netflix amanti del genere. Assolutamente da non perdere. Il titolo italiano è Tenebre e Ghiaccio e la storia, narrata in prima persona dalla protagonista è quella di Alina Starkov, un'orfana adolescente che cresce in un mondo fantastico ispirato alla Russia dello zar. La sua vita avrà una svolta decisiva nel momento in cui scoprirà di avere un inaspettato potere.

The Sandman

The Sandman è l'attesissima nuova serie dedicata al personaggio della DC Comics Sandman. È uno dei progetti Netflix più discussi tra gli amanti del genere e più attesi. La serie è scritta da Neil Gaiman e sarà incentrata sulle avventure di questo supereroe dei fumetti CD Comics e trarrà spunto dalle storie di Dream a Little Dream of Me, A Hope in Hell, The Sound of Her Wings, Collectors e 24 Hours.

Kingdom 3

Kingdom torna su Netflix con la terza stagione che uscirà in questo 2021. La serie coreana ha conquistato il pubblico raccontando la storia di una misteriosa piaga che si è diffusa all'interno di un regno dove il principe si ritrova ad affrontare nemici per salvare il suo popolo.