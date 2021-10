Le cinque migliori (nuove) serie tv "di paura" da vedere in streaming ad Halloween

Ci siamo, Halloween è ormai alle porte, come un gruppo di ragazzini mascherati che bussa e chiede "dolcetto o scherzetto?". Se invece (o prima, o dopo) di andare in giro per le case del vicinato o a qualche festa in maschera cercate qualche consiglio su cosa vedere in streaming per questo week end di Ognissanti, siete nel posto giusto.

Certo, l'horror è uno dei generi più prolifici di sempre, ma se i film di Dario Argento li avete già visti tutti e le vecchie serie tv "di paura" le conoscete già a memoria, forse può esservi utile la nostra lista di cinque nuove serie horror uscite nel 2021 e disponibili sulle principali piattaforme di streaming, ovvero Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ (o meglio la sezione per adulti di Star).

A proposito, nel caso in cui invece cerchiate una serie da vedere ad Halloween con i vostri figli o nipoti, allora il nostro suggerimento è di dare una possibilità a Just Beyond, di cui abbiamo scritto la recensione.

Prima di lasciarvi all'elenco di serie tv horror per Halloween 2021, una precisazione: non tutti i titoli che vi suggeriamo sono completi, di alcune serie sono uscite solo le prime puntate. Ma del resto, Halloween è uno stato dell'animo, più che un giorno sul calendario.

Midnight Mass (Netflix)

Genere: horror filosofico, religioso. Numero episodi: 7

Serie nata dallo stesso ideatore di The Haunting of Hill House, Mike Flanagan, Midnight Mass è una miniserie che racconta la storia di una piccola comunità su un'isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall'arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell'isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l'intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare?

Il cast della miniserie, di sette episodi, include Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco.

Squid Game (Netflix)

Genere: thriller, azione. Numero episodi: 9

Squid Game non ha più bisogno di nessuna presentazione, essendo la serie più popolare di questo periodo nonché la più vista di sempre su Netflix. E, in effetti, Squid Game non è proprio una serie horror. Ma considerato che per Halloween quasi tutti si travestiranno da personaggi di Squid Game, vi conviene arrivare preparati alla festa per non fare la figura di chi non sa di cosa parlano tutti gli altri.

The Walking Dead: World Beyond stagione 2 (Amazon Prime Video)

Genere: post apocalittico. Numero episodi: 20

La seconda stagione concluderà l'epica storia di Iris (Royale), Hope (Mansour), Elton (Cantu) e Silas (Cumpston): quattro amici che hanno viaggiato attraverso il paese in una missione che ha trasformato tutto ciò che sapevano su se stessi e sul mondo. Mentre affrontano la misteriosa Repubblica Civica Militare e combattono per il controllo del proprio destino, gli obiettivi cambieranno, i legami si formeranno e si sgretoleranno e l'innocenza sarà persa e ritrovata.

Creato da Scott M. Gimple e dallo showrunner Matt Negrete, The Walking Dead: World Beyond vede protagonisti Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold e Ted Sutherland.

So cosa hai fatto (Amazon Prime Video)

Genere: horror. Numero episodi: 8 (venerdì 29/10 esce il 6)

Scritta e prodotta da Sara Goodman, la serie Amazon Original So cosa hai fatto è basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui si basa anche l’iconico film del 1997. Un anno dopo il fatale incidente d’auto che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprire chi li insegue, i ragazzi rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta, e di loro stessi. Tutti nascondono qualcosa e scoprire il segreto sbagliato potrebbe essere mortale.

I primi quattro episodi della serie saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da venerdì 15 ottobre, con nuovi episodi ogni venerdì, fino al finale di stagione previsto per il 12 novembre.

AHS 10 - American Horror Story: Double Feature (Disney+ Star)

Genere: horror, antologico. Numero episodi: 10 (il 27/10 esce il 2)

In American Horror Story: Double Feature uno scrittore in difficoltà, sua moglie incinta e la loro figlia si trasferiscono per il periodo invernale in una città isolata sulla spiaggia e a poco a poco scopriranno, mentre si ambientano, la verità dietro i veri abitanti della città. American Horror Story: Double Feature è il decimo capitolo della premiata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Trailer