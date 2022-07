Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di agosto

Manca ancora un po' all'inizio di agosto ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix del prossimo mese. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese del vivo dell'estate? Cosa dobbiamo aspettarci da questo agosto 2022 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e qualche ritorno. Si inizia con il debutto dell'adattamento seriale dei fumetti di Neil, Gaiman, The Sandman per poi passare all'uscita della terza stagione di Lock & Key e, infine, da non perdere anche il terzo capitolo della commedia di formaizone Non ho mai.

C'è il debutto di The Sandman (5 agosto)

Ad agosto debutta una delle serie più attese di quest'anno, il live-action tratto dal fumetto di Neil Gaiman, The Sandman. In "The Sandman" è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza.

Esce la terza stagione di Lock & Key (10 agosto)

Agosto è anche il mese della nuova stagione di Lock & Key. La famiglia Locke svela altre magie a Key House, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi. Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell'amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l'adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

È anche il mese della terza stagione di Non ho mai (12 agosto)

Sempre in questo mese di fine estate ci sarà il debutto di Non ho mai 3. Nella nuova stagione della commedia di formazione "Non ho mai...", la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e scopre anche nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice. La produzione esecutiva del progetto di Universal Television è affidata inoltre a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.