Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di febbraio 2023

Manca ancora un po' all'inizio di febbraio 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo anno seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del secondo mese del 2023? Cosa dobbiamo aspettarci da questo febbraio 2023 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità. Si inizia con il debutto dell'attesissima quarta stagione di You per poi passare al terzo capitolo di Outer Banks e, infine, c'è l'uscita della terza stagione della comedy The Upshaws.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo secondo mese del 2023 in fatto di serie tv.

You 4

L'attesa è terminata, You sta per debuttare con il suo quarto capitolo di serie. Tratta dal bestseller di Caroline Kepnes "You". "Cosa faresti per amore?" , questa serie che vede Penn Badgley nei panni del protagonista continuerà a raccontare la storia di Joe, il brillante gestore di una libreria che incontra un'aspirante scrittrice e diventa ossessionato da lei. Usando Internet e i social media come strumenti per raccogliere i dettagli più intimi della ragazza e avvicinarsi a lei, la sua cotta irresistibile e goffa diventa un'ossessione e lentamente decide di rimuovere qualsiasi ostacolo, e persona, tra lui e il suo oggetto del desiderio. In questa nuova stagione di You vediamo Joe fuggire in Europa dopo che la sua vecchia vita è andata letteralmente in fiamme. Per fuggire da un passato difficile, Joe cambia identità e si ritrova, inaspettatamente, a giocare il ruolo di detective quando scoprirà che a Londra potrebbe essere l'unico assassino. A febbraio debutteranno i primi cinque episodi della nuova stagione.

Outer Banks 3

Torna a febbraio anche Outer Banks con nuovi episodi. La terza stagione vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l'unico modo per farcela è restare uniti.

The Upshaws 3

E infince, sempre a febbraio, c'è il debutto di The Upshaws 3. Dopo una vita di errori, l'affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un'altra donna... e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall'amore che tiene unita una famiglia.