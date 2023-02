Un primo sguardo alle serie Netflix più attese di marzo 2023

Manca ancora un po' all'inizio di marzo 2023 ma dato che a noi piace sempre giocare d'anticipo abbiamo deciso di buttare già l'occhio sui nuovi e promettenti titoli Netflix che daranno il via a un nuovo mese seriale. Quali saranno le storie che ci accompagneranno nelle serate televisive del mese della Primavera? Cosa dobbiamo aspettarci da questo marzo 2023 in fatto di serie TV? Vi anticipiamo già che il prossimo mese ci saranno tante novità e molti graditi ritorni. Quali? Sex/Life che torna con la sua seconda stagione e anche Tenebre e Ossa.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta in questo terzo mese del 2023 in fatto di serie tv.

Sex/Life 2

Preparatevi perché a marzo torna Sex/Life. Una delle serie più irriverenti e amate degli ultimi anni che ha saputo parlare di amore, di sesso e di piacere femminile senza troppo timore sta per tornare con nuovi appassionanti episodi. La seconda stagione di Sex/Life, infatti, è pronta a riprendere la storia da dove è stata lasciata nel primo capitolo della serie. Billie è tornata con Brad per riprendere tutto da dove era stato lasciato dieci anni prima. Cosa aspettarci dalla nuova stagione? Diversi colpi di scena, nuovi flirt e, senza dubbio, tante scene "hot".

Tenebre e Ossa 2

Torna a marzo anche Tenebre e Ossa con nuovi otto episodi. Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all'apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l'occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce. Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, TENEBRE E OSSA ritorna per una seconda stagione piena di nuove amicizie, storie d'amore, combattimenti epocali, epiche avventure... e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto.