Le migliori serie Netflix con episodi dai 20 ai 40 minuti (per chi ha poco tempo)

Nella società frenetica in cui viviamo avere del tempo libero è un lusso, figuriamoci ritagliarsi, tra i tanti impegni, hobby, affetti, ore e ore per guardare un'intera serie TV. Per tutti coloro che hanno poco tempo a disposizione ma non vogliono rinunciare a un viaggio in mondi immaginari fatti di storie, personaggi, legami, rancori e, soprattutto, emozioni, ecco le migliori serie con episodi di soli venti-quaranta minuti da guardare su Netflix. Alcuni di loro sono i titoli di punta della piattaforma di streaming e, a volte, è proprio la brevità a dare a queste storie quel quid che le rende perftte nella loro essenza e anche ideali un bel binge-watching di tutto rispetto.

Russian Doll

Non potevamo non iniziare con Russian Doll, una serie sui generis di cui non si può non riconoscere la genialità. Nata dalla mente di Natasha Lyonne, questa serie, a tratti autobiografica a tratti folle, trasporta in un'atmosfera onirica e psichedelica dove la realtà di mischia all'immaginazione e dove i personaggi fanno un viaggio introspettivo per superare i propri traumi e scoprire tutto il bello della vita anche negli errori e nel dolore che questa, a volte, può causare.

BoJack Horseman

Come non includere BoJack Horseman tra le migliori serie Netflix con episodi brevi. Questa serie animata dove il mondo è fatto di personaggi per metà esseri umani e per metà animali, spinge a una lettura interiore talmente profonda del sé da provocare emozioni così forti che prima di iniziare a guardare la serie si deve essere psicologicamente pronti. Si ride, si piange, si riflette, si impara a conoscersi meglio. BoJack Horseman è un must-seen del mondo seriale e un titolo che chiunque dovrebbe vedere, almeno una volta nella vita.

Le 7 vite di Léa

Passiamo ora a Le 7 vie di Léa una serie francese, con episodi leggermente più lunghi ma che non superano i 40 minuti, che ha qualcosa in comune con Russian Doll, il viaggio nel tempo. In questa storia, una ragazza afolescente in piena crisi esistenziale si ritrova a viaggiare indietro nel tempo e vestire i panni di sua madre da giovane, suo padre e altri personaggi coinvolti in un passato misterioso. Una storia apparentemente semplice ma psicologicamente profonda e complessa in grado di intrattenere e tenere incollati allo schermo. Una vera e propria sorpresa di Netflix con episodi brevi da scorpacciarsi tutti in una volta.

Love, Death & Robots

Concludiamo questi consigli streaming con un'altra serie animata, ma questa volta antologica, di Netflix, che ha fatto tanto parlare di sé. Si tratta di Love, Death & Robots, un format innvativo dove gli episodi variano dai 10 ai 30 minuti e immaginano il futuro dell'umanità raccontando storie al limite dell'horror e del distopico. Ogni episodio permette di fare un brev ma intenso viaggio e fa riflettere sulla società contemporanea e i suoi limiti.