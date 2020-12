Binge-watching di Natale 2020: le serie Netflix da guardare il 25 dicembre

Quale giornata migliore per un bel binge-watching su Netflix del giorno di Natale? Dopo un pranzo natalizio, infatti, regola vuole che ci si butti sul divano per rilassarsi davanti alla televisione e se siete tra quelli che non riescono mai a scegliere cosa guardare ecco qualche spunto. Abbiamo selezionato per voi, infatti, tre serie a tema natalizio da guardare tutte d'un fiato il giorno di Natale. Volete scoprire quali sono? Beh, non resta che continuare a leggere l'articolo e scegliere quella che fa più per voi. Ce n'è per tutti i gusti!

Dash & Lily

Tra le serie ideali da guardare nel giorno di Natale c'è senza dubbio Dash & Lily, una rom-com super carina che è in grado di scaldare il cuore a chiunque. La serie Netflix di otto epidosi, ideata da Joe Tracz, è tratta da una serie di romanzi di genere young adult Dash & Lily's Book od Dares di David Levithan e Rachel Cohn. Uscita sulla piattaforma streaming questo novembre, Dash & Lily mette insieme due personaggi opposti, il cinico Dash e l'ottimosta Lily che, a New York, iniziano a scambiarsi dei messaggi su un diario senza mai essersi incontrati di persona ma la loro intesa cresce proprio grazie al fatto che condividono pensieri, paure e gioie. Come andrà a finire tra i due? Non resta che scoprirlo con una bella maratona tv natalizia!

Torno per Natale

Torno per Natale è una miniserie Netflix tedesca uscita sulla piattaforma di streaming digitale lo scorso 27 novembre. La serie, di 3 episodi in totale da 45 minuti circa l'uno vede la regia di Tobi Bauman e Luke Mockridge come produttore e attore principale. La storia narrata dalla serie è quella di un giovane aspirante musicista, di nome Basti, che in attesa di sfondare nel mondo della musica si guadagna da vivere lavorando in un call center. Appena prima di Natale, dopo un provino andato male, Basti decide di tornare a casa per Natale e proprio lì farà una scoperta incredibile. Il fratello ha portato a casa la sua nuova fidanzata che altro non è che la ex di Basti. Tra twist nella trama, soprese, litigi e avventure questa serie tedesca ha conquistato il pubblico. Perché allora non guardarsela tutta il giorno di Natale? Dopotutto sono solo 3 episodi!

Natale con uno sconosciuto

Natale con uno sconosciuto è una commedia romantica norvegese di due stagioni e 12 episodi che narra la storia di una donna, Johanne, perennemente single e alla ricerca del ragazzo perfetto. Stanca dei commenti sul suo stato sentimentale da parte dei parenti ogni singolo anno, la ragazza decide di trovare un fidanzato da portare a casa per Natale in modo da far smettere le chiacchiere nei suoi confronti da parte di amici e parenti. Si tratta di una dramedy originale e divertente perfetta come sottofondo natalizio. Anche qui il binge-watching è d'obbligo!