Le serie tv da vedere su Netflix questa settimana

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 13 al 19 marzo 2023 sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo documentario sulla storia di Pornhub alla seconda stagione di Tenebre e Ossa fino a passare alla serie thriller Hasta El Cielo.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di marzo 2023.

Money Shot, la storia di Pornhub (15 marzo)

Iniziamo con una delle uscite più attese di questa settimana, il documentario sulla storia di Pornhub. Pornhub ha cambiato radicalmente il modo di produrre e distribuire la pornografia consentendo ai creatori di contenuti erotici di raggiungere un vasto pubblico mentre la società ha guadagnato miliardi di dollari. Tuttavia la piattaforma di intrattenimento per adulti più famosa di Internet è stata anche coinvolta in varie accuse, tra cui quella di condivisione di materiale non consensuale e di sfruttamento sessuale sul sito. Mentre le organizzazioni antitratta cercano di ottenere giustizia per le vittime, il gigante online sarà in grado proteggere le persone da cui trae profitto o si tratta forse di una nuova ondata di censura per gli adulti che fanno porno consensuale?

Tenebre e Ossa 2 (16 marzo)

Passiamo poi a un'altra grande uscita Netflix di questo mese, la seconda stagione della serie fantasy Tenebre e Ossa tratta dai bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo. Tenebre e Ossa 2 ritorna per una seconda stagione piena di nuove amicizie, storie d'amore, combattimenti epocali, epiche avventure e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto. Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all'apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l'occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce.

Hasta El Cielo, la serie (17 marzo)

E, infine, tra le nuove uscite Netflix di questa settimana troviamo anche la serie Hasta El Cielo. Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all'improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.