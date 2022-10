Cosa guardare su Netflix ad Halloween se non avete voglia di uscire

Anche quest'anno torna l'appuntamento con la festa più spaventosa dell'anno, Halloween. Tra zucche intagliate, ragnatele, fantasmi, costumi da zombie e il classico "dolcetto o scherzetto" anche questo 31 ottobre ci si potrà sbizzarrire partecipando a feste a tema, aperitivi "da brivido", cene in costume e tanto altro ancora ma se siete tra quelli che hanno voglia di festeggiare Halloween a casa, tranquilli, davanti alla TV e non tuffarsi nel marasma di gente per strada, ecco le serie horror da guardare su Netflix ideali per la serata di Halloween.

Le serie horror perfette per la serata di Halloween

Cabinet of curiosities

La nuova serie di Guillermo del Toro è il titolo perfetto per un binge-watching all'insegna del brivido puro. Cabinet of curiosities, infatti, è una raccolta di otto storie dell'orrore nate dalla mente del regista Premio Oscar che con questo titolo fa un esercizio di stile intelligente, brillante e spaventosissimo. Essendo una serie antologica ogni episodio è una storia a sé e tratta un tema diverso riflettendo su diversi argomenti attualissimi come l'estetica che prevale sui valori interiori delle persone, il desiderio di "battere" la morte, le difficoltà relazionali, il lutto e molto altro ancora facendo riflettere e terrorizzando allo stesso tempo.

The Watcher

Altra serie ideale per la serata di Halloween è un thriller da brivido che è attualmente la serie Netflix più vista in Italia. Stiamo parlando di The Watcher, il titolo creato da Ryan Murphy e Ian Brennan che tiene con il fiato sospeso dal primo all'ultimo episodio. Tratta da una storia vera, questa serie è un mistery thriller che tiene incollati allo schermo con le sue atmosfere cupe e inquietanti e la sua incredibile storia. Una famiglia, si trasferisce nei suburbs di New York e inizia a ricevere minacciose lettere da uno stalker che si firma "The Watcher". Il resto? A voi scoprirlo.

Dahmer

Un altra serie di grandissimo successo e letteralmente "da brivido" è Dahmer, la serie di Ryan Murphy che racconta la storia di uno dei peggiori killer cannibali della storia americana, Jeffrey Dahmer. Brillantemente raccontata da Ryan Murhpy che insieme a Ian Brennan ha diretto e ideato la serie, Dahmer cattura dal primo episodio per la sua brutale bellezza. Se non l'avete ancora vista, correte a recuperarla e quale occasione migliore della serata di Halloween.