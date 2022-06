Le serie Netflix meno viste del 2022 (finora)

Solitamente si sente parlare di titoli Netflix che fanno record di visualizzazioni, conquistano il pubblico, scalano le top 10 in diversi paesi al mondo. Da Bridgerton a Stranger Things fino a passare a La casa di carta, sono diverse le serie Netflix che sono diventate veri e propri cult aggiudicandosi riconoscimenti, fama e attenzione dei media. Ma chi lo dice che l'attenzione la merita solo chi è in vetta alle classifiche? Che fine fanno le serie (anche quelle di qualità) che, purtroppo non vengono capite o apprezzate dal pubblico? Ecco allora che oggi vogliamo dare attenzione ai flop di Netflix, le serie meno viste in questi primi sei mesi del 2022 (e alcuni sono i titoli che meno ci si aspetterebbe).

Russian Doll

Iniziamo con un tema controverso, quello di Russian Doll. Per quanto Netflix stia proponendo la serie agli elettori degli Emmy e la critica sia innamorata di questo prodotto di Natasha Lyonne, purtroppo il grande problema di Russian Doll resta il pubblico, o meglio, la sua mancanza. La serie, uscita con la sua seconda stagione, non è entrata in top 10 e il pubblico continua a considerare lo show "cupo" e poco attraente anche solo apparentemente. Perfino negli Stati Uniti la serie, appena uscita, è rimasta in classifica per soli tre giorni ed è un peccato perché questo titolo è uno dei migliori su Netflix non solo del 2022 ma di sempre.

365 giorni: adesso

Altra sorpresa tra i flop Netflix è 365 giorni: adesso, il secondo film della saga erotica tratta dal romanzo omonimo di Blanka Lipi?ska (che vedrà l'uscita di un terzo film ad agosto 2022). Non fatevi ingannare dalla popolarità del film nei primi giorni di uscita perché appena dopo una settimana le visualizzazioni del film sono crollate del 60%.

Il Pentavirato

Anche Il Pentavirato, la serie che ha visto il ritorno sugli schermi di Mike Myers, è stato un flop per Netflix. Non solo la critica l'ha stroncata ma anche le visualizzazioni sono state deludenti. La serie di sei episodi con Myers nei panni di ben sei personaggi contemporaneamente, ha disatteso le aspettative dell'azienda che potrebbe non volere più un ritorno della serie comica sul suo catalogo.