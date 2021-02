Netflix e scuola: le migliori serie per studiare la storia davanti allo schermo

Studiare guardando serie tv è un po' il sogno di tutti. Quale studente, infatti, non baratterebbe lo studio sui libri con la visione della propria serie preferita? Beh, farlo in realtà non è poi così impossibile anche perché le piattaforme di streaming on demand offrono tantissimi prodotti basati su fatti realmente accaduti o ambientati in epoche storiche per cui guardandoli sarebbe un po' come studiare, anche se in modo alternativo. Ecco allora che Netlix può venire in aiuto per unire l'utile al dilettevole facendo integrare lo studio sui libri di storia con quello, più d'intattenimento fatto attraverso la visione di serie tv. Basta solo scegliere il periodo storico che interessa e buttarsi dentro la visione della serie che lo racconta. Ecco qualche spunto e buono studio a tutti!

Spartacus

Ideata da Steven S. DeKnight e prodotta dalla Starz Media, Spartacus è la serie che racconta la storia di Spartaco, fatto prigioniero dai romani e diventato gladiatore. Con un proagonista tenace, iterpretato dall'attore australiano Andy Whitfield, poi sostiruito da Liam McIntyre, e che si rivolta contro la repubblica romana nel 73 a.C. la serie è in grado di creare pathos e di dare un quadro dell'epoca direttamente dalla vita di chi ne ha fatto parte.

The Crown

È una delle più popolari serie britanniche del momento, nonché la serie con più candidature ai Golden Globes 2021. The Crown è incentrata sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale britannica ed è stata fin dalla prima puntata apprezzatissima dal pubblico soprattutto per le interpretazioni di Claire Foy e Olivia Colman che hanno ricoperto il ruolo della protagonista nelle prime quattro stagioni. Un vero e proprio tuffo nella storia dei reali inglesi da cui si può imparare molto, dall'assetto geopolitico inglese alla la storia di una famiglia fino a passare per gli aspetti psicologici e individuali di ogni personaggio.

Downtown Abbey

Downtown Abbey è una serie in costume ambientata alla fine dell'età edoardiana ed è l'ideale per studiare il periodo di transizione tra il potere aristocratico e quello della borghesia progressista. Si tratta i una serie con molti spunti didattici ma anche molto avvincente. Ambientata fra il 1912 e il 1926, durante il regno di re Giorgia V la serie è tra le più acclamate di sempre dalla critica. Perché non iniziare a vederla?

The Musketeers

The Musketeers è una serie britannica che racconta la storia del romanzo di Alexandre Dumas con protagonisti i tre moschettieri. La serie, creata da Adrian Hodges è ideale per tutti gli studenti che dovrebbero leggere il libro e vogliono darsi un'infarinata sulla storia approfondendo le dinamiche della Francia del Re Sole.

The Tudors

La serie tv Tudors, anche se molto romanzata, è un modo per addentrarsi nell'epoca del regno di Enrico VIII e delle dinemiche di corte tra intrighi e giochi di potere. Anche se molto romanzata, la serie è un ottimo spunto didattico in grado di insegnare e intrattenere allo stesso tempo.