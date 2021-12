Le serie Netflix più attese del 2022

Sta per iniziare un nuovo anno e Netflix è pronta a regalarci nuove avventure da seguire, storie d'amore di cui appassionarci e crimini con cui restare con il fiato sospeso. Tra i molti titoli che la piattaforma di streaming è pronta a lanciare in questo 2022 ce ne sono alcuni attesissimi dai fan delle serie TV. Tra questi non mancano le nuove stagioni di serie cult come Bridgerton o Stranger Things, titoli inediti come una nuova serie drammatica di Shonda Rhimes o spin-off di serie amatissime dal pubblico come Vikings e The Witcher. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo anno seriale in modo da iniziare a spuntare i nostri titoli preferiti dalla lista.

Ozark 4 (21 gennaio 2022)

La prima nuova uscita importante di Netflix arriva il 21 gennaio e si tratta della quarta stagione di Ozark, o perlomeno, la sua prima parte. Questo coinvolgente dramma ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo per seguire la storia della famiglia Bryde che, dalla tranquilla vita di periferia di Chicago, entra in una pericolosa attività criminale nell'Ozark, in Missouri. La serie analizza capitalismo, dinamiche familiari e sopravvivenza attraverso gli occhi di una famiglia americana qualunque (o quasi) e questa quarta stagione è senza dubbio tra le più attese dell'anno.

Inventing Anna (11 febbraio 2022)

E come potevamo non citare la nuova creazione della regina del piccolo schermo, Shonda Rhimes che, oltre alla seconda stagione di Bridgerton, in questo 2022 lancia un suo nuovo prodotto seriale: Inventing Anna. La storia è quella di una giornalista che per dimostrare quanto vale indaga sul caso di Anna Delvey, la leggendaria ereditiera tedesca, famosa su Instagram, che ha conquistato il cuore degli esponenti della società di New York mentre rubava il loro denaro. Ci troviamo davanti alla più grande truffatrice di New York o semplicemente si tratta di una nuova personificazione del sogno americano? Tra Anna e la reporter si forma un legame curiosamente oscuro di amore-odio, mentre la prima aspetta il processo e la cronista affronta una lotta contro il tempo per rispondere alla domanda che tutti in città si fanno: chi è Anna Delvey? La serie s'ispira all'articolo del New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York’s Party People" ("Come Anna Delvey ha ingannato i festaioli di New York") scritto da Jessica Pressler.

Vikings: Valhalla (25 febbraio)

Il 2022 vedrà il debutto anche dello spin-off di Vikings! Dal 25 febbraio, infatti, si potrà tornare indietro di mille anni per assistere alle eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). Quando le tensioni tra i capi vichinghi e la casa reale inglese raggiungono un sanguinario punto di rottura e i vichinghi stessi sono divisi tra credenze cristiane e pagane, questi tre leggendari personaggi intraprendono un epico viaggio attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat all'Inghilterra e oltre, combattendo per la sopravvivenza e per la gloria. La storia di questo spin-off si svolge oltre cent'anni dopo la fine della serie originale, in una nuova avventura che mescola dramma e autenticità storica a un'azione cruda e avvincente.

Bridgerton 2 (25 marzo 2022)

E poi c'è Bridgerton che torna con il suo secondo e attesissimo capitolo. Dopo aver lasciato Daphne e Simon con un lieto fine e un nuovo nato in famiglia, la storia riprenderà focalizzandosi su suo fratello maggiore: Anthony. Nei nuovi episodi di Bridgerton 2, il primogenito della famiglia si ritroverà alle prese con la ricerca della sua futura moglie tra gran gala, tradimenti, segreti e tutto il fascino della Londra dell'età della Reggenza.

Se il primo capitolo della serie targata Shondaland è diventato un fenomeno a livello internazionale in pochissimo tempo, sarà così anche per questa nuova stagione? Staremo a vedere!

Stranger Things 4

Nel 2022 torna anche Stanger Things con la sua quarta stagione. Questa serie a metà tra il drammatico e il fantasy ha fatto il suo debutto nel 2016 conquistando da subito il cuore degli spettatori e ottenendo ben 65 riconoscimenti. La storia è quella di un ragazzino che scompare nel nulla, mentre il suo gruppo di amici e la sua famiglia cercano risposte e rimangono coinvolti in una serie di eventi rischiosi e letali. Dietro la facciata di una normale cittadina si annidano uno straordinario mistero soprannaturale, esperimenti governativi top secret e un pericoloso portale che collega il nostro mondo a una dimensione tanto potente quanto sinistra. Le amicizie sono messe alla prova e le vite sono trasformate quando le loro scoperte cambiano Hawkins e possibilmente il mondo... per sempre. Cosa accadrà nella nuova stagione? Per ora non ci resta che attendere l'annuncio della sua data di uscita per scoprirlo.

The Witcher: Blood Origin

Un'altra attesissima serie di questo 2022 è lo spin-off prequel di The Witcher ambientata in un mondo di elfi 1.200 anni prima degli eventi della serie originale. Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata della creazione del primo prototipo di witcher e delle vicende che hanno portato alla cruciale "Congiunzione delle sfere", quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi. The Witcher: Blood Origin uscirà nel 2022, solo su Netflix ma per scoprire la data esatta del suo debutto dobbiamo aspettare ancora un po'.