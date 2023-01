Da One Piece allo spin-off di Bridgerton, quali sono le nuove serie Netflix più attese del 2023

Nuovo anno, nuovi titoli pronti a debuttare su Netflix. Tra le tante serie già note che torneranno con nuove stagioni ce ne sono altrettante che arriveranno per la prima volta sulla piattaforma di streaming dando al pubblico la possibilità di tuffarsi in nuovi mondi di finzione e vivere nuove emozioni seriali. Ma quali sono le nuove serie originali di Netflix più attese di questo 2023? Ecco i titoli nuovi di zecca che faranno capolino sul catalogo del colosso dello streaming.

Le nuove serie originali Netflix del 2023

Queen Charlotte

Iniziamo con l'attesissimo spin-off di Bridgerton dedicato alla regina Charlotte. La storia di questo nuovo titolo targato Shonda Rhimes ripercurrerà l'ascesa al trono della donna ma anche tutti gli intrighi della sua vita amorosa in pieno stile Bridgerton. Potremo così vedere una giovane regina alle prese con un ruolo istituzionale importante e con la gestione di potere e amore. Questo personaggio non era presente nei romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la serie ma è stato inventato (anche se storicamente esistito) e inserito nella trama di Bridgerton. A interpretare la regina Charlotte in Bridgerton è stata l'attrice Golda Rosheuvel anche se nello spin-off ci sarà molto probabilmente un'altra attrice che vestirà i panni della giovane regina. Netflix, che distribuirà anche questo prequel ha dichiarato che nella trama saranno coinvolti anche altri personaggi come una giovale Violet Bridgerton e anche Lady Danbury.

One Piece

Altra grande serie attesa del 2023 è il live action di One Piece. Netflix, infatti, sta lavorando a un adattamento dell'amata odissea dei pirati di Echiiro Oda. Qualsiasi fan preoccupato che la serie non sarà mai al pari del cartone può tranquillizzarsi perché Oda è fortemente coinvolto nella creazione della serie, e molte delle decisioni creative sono gestite da lui prima di essere messe in atto. Ciò significa che, a differenza di molti altri adattamenti live-action di amati manga e anime, la serie di One Piece sarà guidata dalla visione creativa dello stesso autore del manga. Meglio di così. Dopo l'esecuzione del leggendario pirata Gol D. Roger, una nuova era dei pirati è arrivata, ispirata proprio dalle sue ultime parole. 24 anni dopo, Monkey D. Rufy, un pirata alle prime armi, sogna di diventare il prossimo Re dei pirati e si propone di trovare un suo equipaggio e cercare il leggendario tesoro, One Piece.

Kaos

Un altro titolo molto interessante del nuovo anno è Kaos, la nuova serie britannica Netflix di 8 episodi. Si tratta di una rivisitazione, in chiave ironica e contemporanea, della storia della mitologia greca ed esplorerà i temi dell'amore, del potere, della morte, del tradimento. Zeus, dio potentissimo ma anche tanto insicuro scopre, una mattina, di avere una ruga sulla fronte e va letteralmente in crisi diventando paranoico. Per quella ruga inizierà a vedere il suo crollo e la sua fine ovunque interpretando ogni accadimento come un segno del destino.

Horizon

Nel 2023 ci sarà anche un adattamento del franchise di videogiochi PlayStation, Horizon. Questa nuova serie segue, infatti, la trama dei giochi nel 31° secolo, dove gli umani vivono in tribù sparse e sono minacciati da robot canaglia.

Obliterated

Passiamo poi al nuovo show dei creatori di Cobra Kai, Obliterated. La storia? Quella di una squadra di forze speciali d'élite che contrasta una minaccia mortale a Las Vegas. Dopo la loro festa celebrativa, piena di alcol, droga e sesso, la squadra scopre che la bomba che hanno disattivato era un falso. Il team, ora ubriaco deve combattere contro i propri problemi, superare i propri limiti e trovare la vera bomba per salvare il mondo.

The Decameron

E, infine, un grande classico della letteratura italiana diventa una serie Netflix, Il Decamerone di Boccaccio. La serie è un dramma del 14° secolo e ha ricevuto un ordine di 8 episodi. Ambientato durante la pandemia della peste nera, la serie segue un gruppo di nobili invitati a ritirarsi con i loro servitori in una grande villa nella campagna italiana e attendere la fine della pestilenza come se fosse una sontuosa vacanza.